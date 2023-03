Tre tävlingar återstår av längdskidorna i Boden där Piteås Lisa Ingesson inför fredagens sprint leder med hela 78 poäng före Faluns Moa Hansson.

På förhand ser det svårt ut att komma ikapp, men Ingesson räknar inte hem någon viktoria redan nu.

– Det är på söndag allt avgörs och just sista dagen går det att knapra ihop väldigt många poäng så jag tänker inte ropa hej ännu. Jag kommer gå in till de tre sista tävlingsdagarna med samma inställning som alltid.

Och den är?

– Att bara göra det så bra som möjligt, så får vi se hur det går.

Vinstpengarna landar på 30 000 kronor och Ingesson, som efter studenten i fjol bara fokuserat på sin skidåkning, välkomnar det eventuella pengatillskottet.

– 30 000 kronor är ju ändå pengar för oss som inte kommit upp på den yttersta nivån ännu. Jag menar, livet är tufft för oss längdskidåkare som inte tillhör världseliten och skidor är heller inte världens största sport. Så ah, klart det hade varit kul att kamma hem de pengarna och man hade då drivits ännu mer av att fortsätta. För detta är verkligen något som jag vill göra på heltid, säger hon och fortsätter:

– Det låter klyschigt, men jag vill bli bäst i världen. Jag har så klart en bra bit dit, men jag är beredd att satsa för det.

”Inte sugen – men jag måste”

20-årige Ingesson bor i egen lägenhet och pengarna från skidåkningen räcker just nu, men hon inser att så kanske inte kommer vara fallet framöver.

– Just nu går det bra. Jag tjänar pengar via sponsorer, får ersättning från klubben och B-landslaget men det kommer inte hålla i längden så jag måste börja plugga till hösten för just nu gör jag absolut ingenting. Jag var så skoltrött efter förra året, väldigt less på skolan så jag ville inte tillbaka direkt efter sommaren. Jag sitter och kollar nu vad jag skulle kunna plugga till hösten, men ingenting lockar. Jag är inte sugen att plugga och jag vill heller inte det, men jag måste ju säkra upp en inkomst framöver.

Du vet inte vad du vill plugga?

– Nej, jag har ingen aning. Eller alltså jag vill bli polis men det funkar inte för mig att plugga till det i och med min skidåkning och då det känns det heller inte kul att läsa något annat egentligen... Jag måste plugga till något som funkar på distans och det är snart dags att söka in. Vi får se vad det blir, säger hon och skrattar.

Hur stora chanser skulle du själv säga att du har att ta hem slutsegern i helgen?

– Jag vet ärligt inte, jag försöker inte tänka på det. Jag kommer till arenan och gör mitt bästa och så får vi se hur långt det räcker.

Under fredagen är det sprint, på lördagen distans fem kilometer innan det avslutas med 15 kilometer jaktstart på söndag. Vad Ingesson föredrar?

– Jag trivs bäst med sprint och jaktstart men har märkt att jag är bäst på distans, så jag är rätt allround på skidorna vilket jag bara ser som en fördel.

Expressens sänder skidor och SM i skidskytte hela helgen! Du hittar alla sändningar här!