Beslutet har vuxit fram under säsongen. Men det var först förra veckan Lina Korsgren sa det rakt ut.

– Jag har pratat runt det ganska mycket, sagt ”i fall jag skulle lägga av” hela tiden. Men då bestämde jag mig att nej, jag lägger av, säger hon.

Under onsdagskvällen berättade Korsgren på Instagram att den framgångsrika skidkarriären är över. I stället blir hon ledare i laget hon tävlat för, Team ramudden ski.

Hur har reaktionerna varit efter beskedet?

– Det har varit överväldigande skulle jag säga. Det har varit otroligt många som hört av sig och kommit med mycket fina ord och hyllningar. Man blir ödmjuk och tacksam inför allt det.

Efter att ha varit trea vid två tillfällen presenterade sig Lina Korsgren för svenska folket på riktigt när hon tog hem Vasaloppet 2018.

Två år senare vann hon överlägset det prestigefyllda loppet och året efter kom tredje segern.

Nu känner hon sig klar.

– Jag kan fortfarande ta beslutet själv, det är ingen skada som stoppar mig och jag får välja själv. Sen känner jag att jag har uppnått det jag vill uppnå rent resultatmässigt med Vasaloppssegrar, totalseger och Marcialonga. Jag känner att jag inte har så mycket mer att bevisa för mig själv, utan jag har klarat det jag ville klara. Dessutom har jag lyckats bygga upp världens bästa långloppsteam.

– Jag känner mer att jag är nöjd. Är man nöjd tror jag det är svårt att hitta den där extra motivationen.

– Det är en jätteskön känsla.

Vad är du mest stolt över med din karriär?

– Första Vasaloppssegern betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Det var ett genombrott, både sportsligt och för mig som person. Att vinna Vasaloppet har förändrat mig och att då får göra det två gånger till, det har jag börjat förstå nu i efterhand att det är väldigt få förunnat att få göra.

Lina Korsgren har vunnit Vasaloppet tre gånger. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Coronasmitta kan ha förstört Korsgrens Vasalopp

Förra säsongen tog hon hem totalsegern i långloppscupen Ski Classics. Den här säsongen slutade det med en fjärdeplats i totalen och en femteplats i Vasaloppet.

– Säsongen har varit bra bitvis och jag har haft några riktigt bra lopp. Sen hade jag väl hoppats och förväntat mig lite fler toppar under säsongen. Men jag vet att det beror på att jag fick en långvarig förkylning under jul som bröt ner mig ganska hårt. Sen fick jag covid direkt efter Vasaloppet som jag förmodligen hade under loppet utan symptom.

Veckan före knep Korsgren andraplatsen i Tjejvasan efter en tät duell med stora konkurrenten Britta Johansson Norgren. Då svarade kroppen som den skulle.

– Jag kände verkligen att nu är formen äntligen här efter en säsong som gått upp och ner. Och det kändes väldigt bra hela veckan.

Men dagen innan kändes kroppen inte på samma sätt och hon hade aldrig riktigt chansen att hänga på i täten när allt skulle avgöras.

– Jag vet inte om jag hade corona då. Men jag testade positivt ganska tätt inpå loppet. Det kan ju varit något som låg där och bromsade mig.

Hyllar Hård och Blomquist efter ändringen

Inför säsongen värvade SVT rättigheterna till Ski Classics i sex år framåt. Kanalen storsatsade efter att man tappat rättigheterna till världscupen i längdskidor till Viaplay.

Experten Anders Blomquist och kommentatorn Jacob Hård bytte världscuppremiären i Ruka mot långloppspremiären i Orsa och i ”Vinterstudion” har Ski Classics tagit plats på ett sätt det aldrig gjort tidigare.

– Jag tycker att det har blivit ett bredare intresse. Det har varit väldigt bra sändningar. Det känns som kommentatorerna, Blomquist och Hård, varit väldigt taggade på uppgiften och fått en nytändning. Jag tycker också eftersnacket varit bra, det som man kanske har saknat förut. Där man får en chans att lära känna åkarna och personerna bakom. Jag skulle säga att det varit väldigt positivt.

– Jag tycker det är mer igenkänningsfaktor både för mig och för övriga teamet. Och vi syns mer som team och lag, det är en annan igenkänning.

Lina Korsgren är nöjd med Hård och ”Blommans” insats på den nya arenan där många timmars skidåkning ska kommenteras.

– Jag tycker de har gjort det jättebra. Det känns som de har fått en nytändning och tycker att det är kul att kommentera de här loppen. Det finns väldigt mycket historia i alla lopp och de har verkligen lyft den delen också. De lär känna åkarna bättre och bättre och ser personerna och deras olika egenskaper när vi tävlar. Jag tycker de har gjort det jättebra.

Samtidigt stänger hon inte dörren helt för att själv bli expert i tv.

– Jag känner nog att jag har min plats i teamet ett tag till. Verkligen försöka jobba med det sportsliga och bidra med den kunskap som jag ändå sitter på just nu till de åkare som finns i teamet. Så jag tror att expertrollen vänta ett tag till, den kanske aldrig kommer men vi får väl se.

– Man ska aldrig säga aldrig till saker, även om det känns väldigt långt borta.

Vill bilda familj efter karriären

Efter lördagens lopp väntar en ny vardag för långloppsåkaren.

Korsgren berättar att hon ser framemot att kunna vara mer spontan, säga ja till den där middagsinbjudningen utan att vara rädd för att bli sjuk. Att slippa ta alla beslut baserat på hur det påverkar skidåkningen.

– Man kan åka på det där bröllopet, träffa familj och vänner mer spontant och fritt utan att tänka på konsekvenserna. Det ser jag verkligen framemot.

Det finns också en tanke på att skaffa barn efter karriären.

– Jag och min man vill bilda familj i framtiden. Om det blir inom en snar framtid eller om det om en längre framtid får tiden utvisa tänker jag.

Har det varit en del i det här beslutet?

– Det har funnits i bakhuvudet, absolut. Men det är inte det som varit avgörande i beslutet. Utan det är mer en av alla små saker som blir ett stort beslut till slut, kan man väl säga.

Linas make Gustaf Korsgren är stallchef i Team ramudden ski och paret kommer nu fortsätta jobba nära varandra.

– Det funkar faktiskt jättebra. Vi har en väldigt bra relation till varandra och det känns som vi kan slå på och av ganska mycket. Jag tror vi mer ser det som en möjlighet att vi får göra det tillsammans och vi får uppleva väldigt mycket tillsammans.

Hon fortsätter:

– Jag tror det är en ganska bra utgångspunkt i det hela, i stället för att tänka att vi är för mycket med varandra för vi tänker att vi är lyckligt lottade som får vara det och göra det här.

”Vi har fått en bredare publik,” säger Lina Korsgren. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

”Blev satta i ett fack – vi har en mer självklar plats nu”

I en intervju med SportExpressen efter fjolårssäsongen pratade 34-åringen om att hon ville att uppdelningen mellan längdåkare och långloppsåkare skulle försvinna.

Sen dess har det förändrats, menar Korsgren.

– Jag vet att jag fokuserade mer på det förut med just det tankesättet. Men jag tänker inte så mycket på det längre. Jag tycker det har kommit ett litet genombrott, en utveckling, där vi har en mer en självklar plats och att vi inte blir satte i ett speciellt fack.

– Jag tror ändå att vi har kommit en bit i den utvecklingen.

Hur tycker du att ni blev placerade i ett specifikt fack förut?

– Det var lite som vi pratade för ett år sedan. Att det blir lite uppdelat, men det är ju inte konstigt heller. Det är ju under samma sport men två olika inriktningar. Men jag tror att det viktigaste är att vi ser att vi är samma sport och att vi har samma skidglädje.

Hur vill du att det ska se ut?

– Vi har ju fått en bredare publik och det är framför allt barn och ungdomar som får upp ögonen när de sitter och tittar på ”Vinterstudion”. Se att det här också är en del av vår sport och det här jag kan bli bäst på om jag vill.

– Jag hoppas verkligen att klubbar och föreningar uppmuntrar om barn och unga vill testa att åka längre lopp eller staka mer. Att man blir uppmuntrad till att göra det i stället för att tänka att man bara måste åka sprint eller någon annan distans.