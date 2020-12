Alexander Bolshunov. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Vilka herråkare får man inte missa när Tour de ski startar i Val Müstair?

HOLMBERG: Det finns egentligen bara en åkare som man absolut inte får missa. Han kommer från Ryssland och heter Alexander Bolsjunov (22,5). Allting talar för att han kommer vinna hela Tour de ski och jag räknar iskallt med att han kommer vara på pallen i varje lopp. Andra åkare som är bra att ha med? Federico Pellegrino (14,4) lär åka bra i Val Müstair.

GADD: Bajsar björnen i skogen? Har påven konstig mössa? Skriver Tomas Pettersson bra krönikor? Ska man ta ut Alexander Bolsjunov (22,5) i sitt lag? Facit: Ett starkt ja på alla frågor. ”Bolle” kan faktiskt vinna alla etapper på hela Tour de ski och är solklar favorit till slutsegern. Köp!

PETTERSSON: Japp, tyvärr är läget så simpelt att alla som inte tar med Bolsjunov i sitt lag är rökta. Det som kommer att avgöra är vilka två andra herrar man väljer att ha med i sitt lag. Precis som Ludde behåller jag formstarka Pellegrino i helgen - räknar med att han tar hem fristilssprinten här. Sen då? Lite sugen på ryske Spitsov som älskar Tour de ski (11,0)...men är nog bättre att vänta några etapper.

Vilka damer tror ni mest på i första omgången?

HOLMBERG: Här är det knivigare. Jag kommer satsa på både Nadine Fähndrich (10,9) och Rosie Brennan (11,6) som har visat fin form och borde kunna åka bra i alla tre loppen. Och då har jag bara plats för en svenska. Ebba Andersson (17,5)? Nej, hon blir petad. Linn Svahn (15,0) också. I stället satsar jag på Frida Karlsson (17,0) som jag tror kommer leda touren efter de tre första etapperna.

GADD: Jag kommer använda alla mina byten till att få in svenska åkare. Något annat vore helt idiotiskt. Och då slänger jag in Frida Karlsson (17,0) direkt tillsammans med Linn Svahn (15,0). Rosie Brennan (11,6) åker också med. Det borde ge mig en flygande start på Tour de ski. Jag är riktigt sugen på att plocka in fjolårets tvåa Natalja Neprjajeva (18,0) men det får vänta. Hon måste visa lite storform först.

PETTERSSON: Jag väljer att tänka lite långsiktigt redan nu. In med Neprjajeva (18.0) i laget direkt - ryskan var tvåa i touren i fjol omgiven av fyra norskor. ”Neppan” kan mycket väl vinna allt i år. Rosie Brennan (11,6) känns också given - kryddat med vår egen sprintdrottning Linn Svahn. Jösses vad den trion kommer att ge mig poäng i Val Mustair!

Calle Halfvarsson - en varningsflagga i Tour de ski? Foto: ERIK MÅRTENSSON / BILDBYRÅN

Några åkare man borde akta sig för?

HOLMBERG: Ryskan Tatjana Sorina (6,0) såg ruskigt bra ut i Ruka, men har tappat lite i form efter det och jag väljer faktiskt att byta ut henne nu. Jag vågar inte heller riktigt lita på hennes landslagskompis Natalja Neprjajeva (18,0). Visst, touren kan mycket väl sluta med seger för Neprjajeva, men jag är inte imponerad av det hon visat upp hittills och det finns många säkrare kort.

GADD: Det här är kanske hårt, men jag hissar en varningsflagga för Calle Halfvarsson (12,0). Okej, han kan kanske vara med och kriga i toppen i slutet av touren men just nu är han ett stort frågetecken. Halfvarsson har inte tävlat på världscupnivå i år och skrämde inte direkt slag på konkurrenterna i Östersund. Ledsen Calle, men 12.0 är du inte värd. Inte i dagsläget i alla fall.

PETTERSSON: Vill du spela högt så går du all in på en åkare som Sergej Ustjugov (17.0). Ryssen är normalt sett en perfekt tour-åkare och kommer nu till start i världscupen för första gången den här säsongen. Men...nä. Jag tror det är bra att avvakta första loppen. ”Sigge” har haft covid, inte tävlat just alls efter det, och är fortfarande ett högst osäkert kort.

Markus Cramer. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Vilken tränare tycker ni att man ska satsa på?

HOLMBERG: Rysslands Markus Cramer (21,6) sitter redan på min tränarbänk och där låter jag honom sitta kvar. De ryska herråkarna kommer dominera under hela touren och jag skulle inte bli förvånad om det är fyra-fem ryssar som är först upp för Alpe Cermis nästa helg. Dessutom har de hyfsade chanser på damsidan. Sveriges Magnus Ingesson (20,5) är bästa motbudet, men jag känner mig tryggare med Cramer.

GADD: Med tanke på att Bolsjunov lär dominera på herrsidan är rysstränaren Markus Cramer (21,6) given för mig. Dessutom är Cramer rätt kul som person, vilket gör att jag gärna har med honom i mitt gäng. Visst, det ger inga extrapoäng i Premium Manager att ha trevliga människor i laget men det skadar ju aldrig!

PETTERSSON: Det är ibland ruskigt trist att vara trist i det här gänget med att få skriva sitt förslag. För visst, småpojkarna Holmberg & Gadd har helt rätt här. Du vill inte hålla på att ödsla byten på tränare under touren - och då är Cramer det tryggaste valet från start.