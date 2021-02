Landslaget slår tillbaka: ”Det här stämmer inte”

Frida Karlsson var inte nära pallplatserna under helgens två distanslopp i Falun.

Under fredagens 10 kilometer fristil ramlade Karlsson två gånger om under loppet och medgav senare att hon kände sig stum. Inte heller under lördagens masstart gick det svenskans väg. Då slutade Karlsson på en nionde plats – vilket resulterade i att hon avstod söndagens sprint.

– Ja, jag tror nog att jag är lite belastad. Så jag får nog prata lite med min tränare och se hur jag ska göra framöver, sade Karlsson till SVT då.

Därefter har det spekulerats i 21-åringens form inför det stundande VM-mästerskapet i Oberstdorf där Karlsson har tre medaljer att försvara, bland annat ett stafettguld.

”Det är inte korrekt”

Radiosporten rapporterade under tisdagskvällen att Frida Karlsson ”visat tecken på överträning” och publicerade samtidigt en intervju med landslagsläkaren Per ”Pliggen” Andersson som förklarade:

– Det är klart med facit i hand skulle man ha kunnat hantera det här annorlunda. Vi har en plan för Frida framöver som hon förhoppningsvis ska svara bra på och komma i god form till VM.

Uppgifterna om att Karlsson visat tecken på överträning spreds sen vidare av SVT och Aftonbladet, som båda två hänvisade till Radiosporten.

Men enligt landslaget stämmer inte uppgifterna.

”Det är inte korrekt, däremot ska hon ta det lite lugnare nu för att ladda för VM”, skriver landslagschefen Anders Byström i ett sms till SportExpressen.

Tränaren om Frida

Landslagstränaren Stefan Thomson dementerar också uppgifterna om tecken på överträning.

– Det där stämmer inte, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har också pratat med ”Pliggen” och han sa att det inte fanns några tecken till det, säger Thomson.

Frida Karlsson träningsplan kommer dock justeras efter de misslyckade resultaten i Falun.

– Vi har lagt en plan utifrån Falun för att göra det så optimalt som möjligt för henne. I det stora hela är den intakt. Sen har vi korrigerat den lite grann utifrån det som har hänt i helgen, men i det stora hela var tanken att hon skulle ta det lite lugnare just nu, säger Thomson och fortsätter:

– Allt som görs nu, görs för att hon ska vara bra i VM. Det är allt som räknas.

VM inleds den 23 februari.

Fotnot: SportExpressen har försökt nå Per ”Pliggen” Andersson utan att lyckas.