I frukostmatsalen på Hotel Grand i Falun plockar Natalja Neprjajeva mödosamt ihop lite bröd och pålägg på sin tallrik.

Hennes ena arm är gipsad från handen upp till armbågen efter fredagens våldsamma fall under 10 kilometersloppet i Falun. Under lördagen flyger ryskan hem till Moskva där hon direkt läggs in på sjukhus.

Efter att ha förts med ambulans till sjukhus och röntgats konstaterades att vänstra handen skadats svårt vid fallet.

– Vänster hand är bruten. Det är dessutom två frakturer - och den ena frakturen är komplicerad. Därför ska hon opereras i Moskva på måndag, berättar den ryske tränaren Markus Cramer för SportExpressen.

Med tanke på att VM bara är knappa fyra veckor bort är därmed oron stor inom det ryska landslaget.

Domen: Liten chans till VM-start

– Just nu har vi inget svar på om Natalja kan åka där.. Efter operationen kommer hon att få gå med handen i gips i två veckor - sedan vet vi mer, säger Markus Cramer.

Det låter onekligen som att VM är i fara?

– Ja, naturligtvis. Ser man på det realistiskt så är chansen liten att hon kan starta i VM.

Natlja Neprjajeva på lördagsmorgonen. Foto: SPORTEXPRESSEN.

Natalja Neprjajeva var bara en av flera åkare som kraschade på samma ställe under fredagens lopp.

Något som får den ryska landslagsledningen att ifrågasätta banan i Falun.

– Det var väldigt isigt där mellan två kurvor i nedförbacken. Och det var ju flera som föll på samma ställe, säger Cramer.

– När sånt händer undrar man ju om det kanske inte var så bra preparerat? Någonting var i alla fall inte bra där.

På bara ett par månader har nu plötsligt det stjärnspäckade ryska damlaget hamnat i djup kris. För det är långt fler än Natalja Neprjajeva som har problem.

Ett landslag i spillror

Se bara:

✓ Anastasia Kulsejova (tidigare Sedova) missar VM.

Efter att ha fött barn fick hon problem med en gammal benskada när hon började träna. Det blev bara värre och värre - och till slut återstod bara operation.

– Hennes säsong är tyvärr över, säger Markus Cramer

✓ Tatjana Sorina är ett annat stort frågetecken.

Sorina startade säsongen succéartat - med drabbades av en muskelbristning i ena vaden efter Tour de ski. Nu går ryskan en kamp mot klockan för att hinna läka till VM.

✓ Alisa Zjambalova saknas även hon i Falun.

26-åringen har drabbats av corona och sitter just nu i karantän hemma i Ryssland. Ingen vet om hon hinner tillfriskna till VM.

Markus Cramer bara suckar när han ska försöka beskriva situationen:

– Vi har inte direkt någon tur med damlaget just nu. Men vad ska vi göra? Nu kan vi bara hoppas på att det blir bättre.

Och hemma i Ryssland är rubrikerna svarta efter fredagens skada på Natlja Neprjajeva.

”Ingen trodde att hennes säsong skulle sluta så här. Och det är inte bara ett bakslag för en fantastisk skidåkare – det är en katastrof för hela det ryska damlaget”, skriver till exempel tidningen Sport-Express.



