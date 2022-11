Det blev dramatiskt redan i kvartsfinalen av herrarnas sprinttävling i Bruksvallarna. Och jättetalangen Alvar Myhlback, 16, var i centrum. På väg in på upploppet tryckte han sig in mellan Johan Häggström och Karl-Johan Westberg, klev in i spåret framför Häggström och spurtade hem segern i heatet.

Myhlback tog sig sedan vidare till final. Men konkurrenterna var kritiska.

– Det är sinnessjukt. Han borde ha diskats redan i kvarten, Johan Häggström.

Häggström tycker att Myhlback förstörde hans möjligheter att ta sig vidare med sin manöver på väg in på upploppet.

– Han förstörde både för mig och Karl-Johan. Även om KJ tog sig vidare, säger han.

Kan det handla om ungdomligt oförstånd?

– Det spelar ingen roll vilken ålder du har. Du får inte åka så där

Kritik mot jättetalangen Alvar Myhlback

Karl-Johan Westberg tog sig vidare till semifinal. Men där tog dagen slut för 29-åringen.

– Jag gick vidare så jag kan inte säga så mycket egentligen.”

Men du verkade irriterad efter?

– Ja, jag sa väl till honom att man inte kan åka om hursomhelst.

Juryns Björn Westerström om incidenten:

– Vi gör bedömningen att han har en lucka som han försöker ta. Det är det jag kan säga utifrån de bilderna vi ha.

Alvar Myhlback själv erkänner att det är tufft att gå mellan spåren.

– Men det är sådant som händer. Men det är tråkigt om det går ut över andra, säger han.

Alvar Myhlback trea i Bruksvallarna

I finalen hade Alvar Myhlback inget att göra med segern, men han spurtade hem en tredjeplats. Vann gjorde Calle Halfvarsson och tvåa blev Oskar Svensson.

– Talangen gjorde sin första sprint någonsin - och slutade alltså trea.

– Det är sjukt bra. Det kom så oväntat också. Då blir det extra kul att jag inte hade en tanke att jag skulle vidare från prologen.

Landslagschefen Anders Byström stänger inte dörren för att Myhlback kan få en plats i truppen till nästa helgs världscuppremiär i Ruka.

– Men det är två lopp kvar här. Sen får vi se. Vi lägger också stor vikt vid prologen. Och där hade Alvar det lite tuffare, säger han.

– Viktigast är att vi gör det som är bäst för honom, tillägger Byström.