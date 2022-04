De tillhör båda den yppersta världseliten inom längdåkning och är extremt populära för den svenska skidpubliken.

Frida Karlsson är William Poromaa dessutom ett par sedan flera år tillbaka - och köpte för något år sedan ett radhus i Sollefteå.

Men nu väljer såväl både Karlsson och Poromaa att söka ny bostadsort - men på två olika håll i norra Sverige.

– Vi kommer att ha ett par, tre olika boenden nu, säger Frida Karlsson.

Och du flyttar till Östersund?

– Ja. Jag har kollat ganska länge på att flytta dit.

Frida Karlsson: ”Pendlar redan dit”

Varför?

– Det är ju där världens bästa sparring finns, det är bra träningsmöjligheter - och det är därifrån vi nästan alltid utgår, säger Frida Karlsson.

– Jag har ju pendlat dit nästan varje vecka som det varit. Det är där man gör tester, där finns min fysio - och vi flyger ofta därifrån.

Så vad händer med huset här i Sollefteå?

– Det ska vara kvar! Hit ska man alltid kunna komma hem.

Samtidigt har William Poromaa bestämt sig för att skaffa ett nytt boende. Redan i samband med världscupavslutningen i Falun berättade Poromaa att en flytt från Sollefteå var på gång.

– Grejen är väl att jag känner mig ganska klar med Sollefteå. Jag funderar på att flytta till Sundsvall där jag trivs bra, sa 21-åringen då.

Och nu är det klart.

William Poromaa - värvad av Kalla

Under helgen extraknäcker William Poromaa som expert under SportExpressens sändningar från Smart Energy Cup i Sollefteå. Och under lördagens sändningar avslöjade Poromaa att han bestämt sig för Sundsvall.

– Ja, det är klart att jag flyttar. Det blir spännande, säger William Poromaa.

Sundsvall är sedan tidigare hemadress för två av svensk längdåknings allra största under 2000-talet: Charlotte Kalla och Johan Olsson.

Och enligt Poromaa har landslagsikonerna haft en del med beslutet att göra.

– Mmm, Charlotte och Johan har värvat dit mig. Det blir nästan som hemma för mig, jag är ju inte långt därifrån, säger Poromaa som är uppväxt i Fränsta.

Och ingen oro verkar finnas för hur den nya bostadssituationen ska påverka skidstjärnornas förhållande. Eller som Frida Karlsson säger:

– Äh, det är ju det nya!

Frida Karlsson skrattar sedan innan hon forstätter:

– Det blir nog så att vi kommer att bo lite på alla nya ställen.

