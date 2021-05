Fridas passning: ”En pik till er här”

Längdstjärnorna har precis inlett sin försäsongsträning inför vintern som väntar, där OS i Peking är det stora målet.

Om exakt 276 dagar startar mästerskapet – men redan nu har SOK alltså tagit ut sex åkare till truppen. Det handlar om Ebba Andersson, Frida Karlsson, Linn Svahn, Jonna Sundling, Oskar Svensson och Jens Burman.

– Det är en stor ära att bli uttagen redan nu, säger Linn Svahn på en digital presskonferens.

– Det är kul med ett tidigt besked så att man kan förbereda sig både fysiskt och mentalt, säger Jonna Sundling.

Fridas pik till SOK

Båda två är stora guldhopp för Sverige i sprinten, som avgörs i fristil i Peking.

– Om jag är favorit? Det kanske jag är, med tanke på att jag vann VM-guldet i Oberstdorf. Men det är ingenting jag kommer tänka på nu, säger Sundling.

– Jag trivs bra med att slå ur underläge, säger Svahn med ett leende.

Under presskonferensen blev det också en del frågor om en åkare som inte blev uttagen: Maja Dahlqvist. 27-åringen tog VM-guld i sprintstafett så sent som i vintras och lyckades även ta en seger och två andraplatser i individuell sprint i världscupen under den senaste säsongen.

– Det är ingenting jag hunnit reflektera över, men hon hade absolut kunnat vara en av dem som blivit uttagna, säger Jonna Sundling.

Frida Karlsson är tydligare i sin åsikt om saken. Hon är nära vän med Maja Dahlqvist och tillsammans går de under smeknamnet MDFK, som alltså är en sammanslagning av deras initialer.

– 50 procent av MDFK är inne. Snart kommer resten, hoppas jag. Det är en liten pik till er här, säger Karlsson och tittar mot SOK:s personal som var på plats under pressträffen.

Svaret från SOK-chefen

Hon fortsätter:

– Maja är väldigt inställd på OS. Hon är den som har bäst koll på banorna, förberedelserna inför OS har startat för länge sen, både för Maja Dahlqvist och Frida Karlsson.

Du räknar med att Maja får sin OS-biljett lite senare?

– Jag är inte orolig.

När SportExpressen frågar SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo varför Maja Dahlqvist inte är uttagen svarar han:

– Det är hård konkurrens, det är många duktiga tjejer och grabbar. Den konkurrensen gör att man inte kan fylla laget från början. Vi har uttagningar i december och vi har uttagningar i januari och jag är helt säker på att det allra starkaste laget kommer att starta i OS.

Även Charlotte Kalla, 33, saknades i SOK:s första uttagning. Hon har tre OS-guld och sex OS-silver på meritlistan och även om hon haft det aningen tyngre under de senaste åren lyckades hon knipa både en femteplats och en sjätteplats på VM i Oberstdorf tidigare i år.