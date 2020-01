Det var länge en sällskapsresa i täten i herrarnas 15-kilometerslopp i Val di Fiemme och inga åkare tog några stora initiativ för att spräcka fältet.

Med drygt en kilometer kvar gick Sergei Ustiugov till sist upp i toppen och körde stenhårt. Till en början fick han en liten lucka men var sedan upphunnen av Johannes Hösflot Kläbo och landsmännen Alexander Bolshunov och Andrej Larkov.

De fyra åkarna kom in på upploppet tillsammans och väl där visade Johannes Hösflot Kläbo klass och vann spurten säkert före Ustiugov på andra plats och Bolshunov på tredje.

Kläbo tog in tack vare spurtpris

Förutom att Kläbo tog in ett par sekunder eftersom han var först i mål knappade han också in lite på ett spurtpris under loppet dit han var snabbast av alla åkare. Vid spurtpriset tog han in sju sekunder på Bolshunov och tretton sekunder på Ustiugov.

Kläbos seger innebär att han nu passerar Sergei Ustiugov i sammandraget i Tour de Ski och ligger tre sekunder före ryssen. Han har nu också bara 18 sekunder upp till Alexander Bolshunov på förstaplatsen.

Calle Halfvarsson höll sig länge långt fram i fältet men hängde inte med när farten drogs upp. Han slutade till sist nia och Jens Burman kom på elfte plats.

Johan Häggström blev 25:a, Oskar Svensson 34:a och Björn Sandström 40:e man i mål.

Calle Halfvarsson ligger tia i sammandraget, två minuter bakom Bolshunov. Burman är elva, 23 sekunder efter Halfvarsson.

