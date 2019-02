De svenska sprintdamerna – exklusive en skadad Stina Nilsson – gjorde upp om medaljerna när SM-loppet avgjordes i Sundsvall på lördagen.

Hanna Falk vann prologen och gick enkelt vidare till final. Jonna Sundling, som slutade på pallen i Dresden, imponerade också tidigt i tävlingen – i kvartsfinalen slog hon knock på motståndet och tog en överlägsen seger.

Väl framme i final var Sundling inte lika överlägsen – hon fick en dålig position i ledet bakom Hanna Falk som tog ledningen från start och kontrollerade loppet.

Men Sundling jobbade sig fram och det hela utvecklades till ett stort drama. Jonna Sundling kom ikapp Hanna Falk på upploppet, och de båda fällde sig över mållinjen för att försöka få fram sin pjäxa först. Det var stentufft att avgöra vem som faktiskt vann.

Hanna Falk vann efter målfoto

Efter flera minuters granskning av målfotot stod det klart att Hanna Falk vann guldet med en hundradels marginal.

– Det var tajt, men härligt att vinna, säger Falk i SVT.

Ett skönt besked för 29-åringen, som haft problem under säsongen. Falk har ofta imponerat i prologerna – men har inte orkat fullfölja kvart, semi och final.

– Falk har svårt att hålla hela loppet ut. Hon åker bra i kval och kvartsfinal, men sedan känns det som att hon inte verkar kunna fullfölja en hel sprint, sa Radiosportens expert Torgny Mogren tidigare i januari, då han menade att Falk låg på gränsen till att få följa med till VM.

Torngy Mogren Foto: TERJE BENDIKSBY / NTB SCANPIX / NTB SCANPIX TT NYHETSBYRÅN

Falk om problemen inför SM

Falk menar att hon haft ont med ryggen under säsongen, och tvingats fokusera på att få bort de problemen de senaste veckorna.

– Jag har tagit tag i det och kört rehab nästan varje dag sedan Otepää, så jag är stolt över att jag har lyckats med det, säger hon.

Du borde vara klar för VM nu, va?

– Jag vet inte, det får väl de bestämma.

Men vad tycker du?

– Jag hoppas att man stärkt sina aktier i alla fall.

– Jag har sagt hela tiden att jag går all in på VM. Jag har behövt skärpa till mig här på slutet, jag tycker att jag har gjort allt rätt och formen är stigande. Jag har inte varit så orolig, jag vet att det lossnar förr eller senare. Men det är klart at det är frustrerande när man har lite ont i ryggen och inte kan åka som man vill.

Landslagschefen Rikard Grip:

– Det är klart att hon stärkte sina aktier att ta en plats i truppen, utifrån det hon gjorde i dag. Vi vet att hon har en hög kapacitet och potential, och vet att hon inte kommit upp i den nivån under säsongen. Men man får se det i ett perspektiv, vi har många andra som åkt fort också. Så det är på grund av att vi haft så många andra med där uppe som man tänker att hon inte gjort det också. Hon är definitivt ett superintressant namn för VM och sprinten.

Calle Halfvarsson vann guldet på herrsidan, efter att ha hamnat på efterkälken från start. Halfvarsson hittade till slut luckan och kunde ta sig ikapp och förbi sina konkurrenter.

