VM skakas av en misstänkt dopingskandal.

När herrarnas lopp över femton kilometer drog i gång uppstod parodiska scener då flertalet åkare inte dök upp på startlinjen.

Bland annat flerfaldige VM-medaljören Aleksej Poltoranin.

– Smaken man får i munnen är... what goes around comes around, säger experten Anders Blomquist i SVT.