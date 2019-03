Det blev, precis som väntat, en avvaktande kamp över nästan 90 kilometer om seger i Vasaloppet 2019.

Det tunga snöfallet satte stopp för de åkare som hade planerat att sätta in ryck tidigt under loppet – och det var en stor klunga som närmade sig målet i Mora.

Petter Eliassen gjorde ett försök att sätta in en fartökning med ungefär en mil kvar till mål, men norrmannen fick ge upp.

Men med ungefär fem kilometer kvar satte norrmannen Tore Björseth Berdal in ett kraftigt ryck och skapade en lucka till resten av fältet.

Sett till hur förhållandena varit under loppet hade det naturliga varit att åkarna i den jagande klungan snabbt hade kunnat fånga in Berdal – men lagkamraterna i Team Koteng valde att försöka ge honom bästa möjliga läge för att kunna defilera in i mål.

På tv-bilderna syntes hur lagkompisen Chris Jespersen gick upp i tät och bromsade de övriga i fältet.

– Riktigt smart teamkörning, utan att vara osportsligt, säger experten Anders Blomquist i SVT.

Taktiken lyckades – och Berdal gick i mål som segrare.

De tuffa förhållandena blev tydliga efter målgång. Segertiden 4.39,15 var den sämsta sedan 2007.

Det här är sjunde gången i rad som en norrman vinner Vasaloppet.

– Det här var väldigt speciellt lopp, det var en sällskapsresa första fem milen. Jag låg runt plats 200 och tog det lugnt. Men vår kapten John Kristian Dahl kom och organiserade alla och ropade till mig: ”Gå”.

Berätta om taktiken.

– Det är något vi har pratat om förut. Jag är dålig på att spruta, så min chans är att gå före spurten.

Hur var vädret?

– Det var ett väldigt långsamt Vasalopp, vi har åkt och pratat i täten. Det har varit trevligt, men på slutet tänker du inte på vädret.