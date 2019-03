Redan från start såg det ut att kunna bli en bra svenskdag på tremilen i Seefeld.

Trion Charlotte Kalla, Ebba Andersson och Frida Karlsson gick med i täten tillsammans med bland andra Therese Johaug, Ingvild Flugstad Östberg och Jessica Diggins.

De två sistnämnda svenskorna gick länge enkelt med Johaug som ledde tätklungan, men Charlotte Kalla fick slita redan vid första varvningen. På fem kilometers åkning tappade Kalla sedan över en halvminut på täten, och hennes medaljchanser var borta.

I täten satte Johaug in ett ryck efter drygt fem kilometers åkning, och lämnade de andra bakom sig – kampen om guldet var över och gruppen med Andersson, Karlsson, Östberg och Diggins fick göra upp om silver och brons.

Skid-VM 2019: Frida Karlsson satte in ett ryck

Skidbytet in mot det näst sista varvet blev avgörande för tremilen.

Frida Karlsson gjorde ett snabbt byte och gick ensam ut från stadion tillsammans med Jessica Diggins. Däremot strulade det för Ebba Andersson, som halkade efter.

Därefter bestämde sig Frida Karlsson att försöka skaka av sig Diggins, och i en av stigningarna efter stadionområdet satte hon in ett silverryck. Den svenska 19-åringen gick så pass starkt att hon tog in sekunder på Johaug under delar av banan.

Karlssons ryck blev inte övermäktigt för norskan Ingvild Flugstad Östberg, som gick ikapp, lade sig i tät och försökte grilla svenskan under slutet av loppet.

Östberg gick hårt för att försöka göra sig av med Karlsson – som vägrade släppa norskans rygg.

Skid-VM 2019: Frida Karlsson tog brons på tremilen

Men efter den sista nedförsbacken in mot stadion gled Östberg om Karlsson, och var starkare i avslutningen in mot mål. Silver till Östberg, brons till Karlsson.

– Det är helt galet. Det är otroligt mäktigt det hon har gjort i dag, säger experten Anders Blomquist i SVT.

Frida Karlsson har tidigare under detta VM – som är hennes allra första – tagit silver i 10 kilometer klassiskt och guld i stafett.

– Självförtroendet har verkligen växt det här mästerskapet. Jag vet att tremil passar mig bra. Jag såg verkligen framemot dagens lopp.

– Jag var och grävde djupt ner i källaren efter krafter. Jag gjorde verkligen allt jag kunde i dag. Det räckte till brons och jag är super, supernöjd med det.

Kände du att din stora chans att ta silver var att knäcka Östberg i backen?

– Jag vet inte. Jag tycker kanske inte jag hade jättedåligt spurt heller. Men hon är bra och var väldigt stark i dag, samtidigt som jag var väldigt stark.

Karlsson åker JSM efter VM

Jag kan berätta att du är världsbäst genom tiderna som junior. Ingen junior har tidigare tagit så många medaljer på JVM.

– Det är stort att höra.

Vad tänker du när du hör det?

– Jag ska ta med mig allt bra jag gjort inför det här mästerskapet och långt bak i tiden. Får något har jag uppenbarligen gjort bra.

Rätta mig om jag har, men är det inte junior-SM nu?

– Ja, det här är bra uppladdning inför junior-SM på hemmaplan.

Ska du åka JSM?

– Ja.

Men är inte det nästan lite orättvist mot de andra?

– Nej. Vad roligt det ska bli alltså!

Charlotte Kalla slutade femma och Ebba Andersson sexa. Therese Johaug tog hem guldet i överlägsen stil.

