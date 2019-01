Norska Astrid Uhrenholt Jacobsen, som bäst varit fyra den här säsongen, stod för en imponerande insats och ledde länge vid flera mellantiden. Jacobsen var nästan en minut före Charlotte Kalla i mål.

Till slut fick dock även Jacobsen se sig slagen av landslagskollegan Therese Johaug – som tog sin sjunde seger på lika många distansstarter den här säsongen.

Ebba Andersson såg länge ut att gå mot en fjärdeplats i loppet, då hon länge låg bakom Johaug, Jacobsen och amerikanskan Jessica Diggins, som stått för en urstark öppning.

Men Andersson stod för en imponerande sista klättring och tog in mycket tid på Diggins, som utmanade om den sista pallplatsen. Svenskan höll i forceringen in i mål och lyckades slå sig in före amerikanskan – och blev till slut trea. Det var svenskans femte pallplacering den här säsongen.

Ebba Andersson trea i Ulricehamn

Therese Johaug vann med 22 sekunder före Jacobsen, och var en minut och 19 sekunder före Charlotte Kalla – som slutade på en trettonde plats. Ebba Andersson hade 24 sekunder upp till Johaug.

Ebba Andersson hyllade publiken på plats i Ulricehamn.

– Det är inte ofta man får kliva upp på pallen så här på hemmaplan, det är helt galet mycket folk som tagit sig hit. De jubel man hör här längs banan är man inte van vid. Du kan jämföra med Falun och Holmenkollen, men det var helt otroligt. Det gällde att ha fokus framåt och inte dras med i allt jubel och hejaropen, säger Andersson.

Du sprang i väg och pratade med Rikard Grip precis innan vår intervju, han ville ge dig en stafettsträcka?

– Det kan jag tyvärr inte svara på här och nu. Han ville gratulera.

Han ville något mer?

– Ja, men ingenting jag kan dela här och nu.

