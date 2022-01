Förutsättningarna inför den avslutande klättringen upp för Alpe Cermis var tydliga.

Ebba Andersson - som vann etappen förra året - behövde hämta in en minut och tolv sekunder på Natalja Neprjajeva för att ta hem Tour de ski.

Efter 7.5 kilometer hade Ebba lyckats ta in tio sekunder på ryskan och låg i täten tillsammans med Heidi Weng - ett avstånd som ökade till 16 sekunder en bit in på klättringen.

Men efter att ha legat i täten i stort sett hela vägen upp för backen skulle Andersson få se sig besegrad av Heidi Weng som till slut vann, sju sekunder före Andersson.

Efter loppet tackar hon svenskan för hjälpen.

– Det var Ebbas förtjänst att jag tog mig upp på pallen, jag hade aldrig orkat själv, säger Weng.

– Det var väldigt mycket svenskar här som hejade på mig och Ebba, fruktansvärt kul.

”Hon gör en betydligt bättre tour”

Neprjajeva slutade fyra men lyckades behålla sitt försprång i totalen, det innebär rysk seger i Tour de ski före Ebba Andersson på en andraplats. Till slut skilde det 46 sekunder mellan Andersson och Neprajajeva.

– Jag hade hoppats på att vara lite piggare i själva backen, men gjorde det jag kunde utifrån dagens förutsättningar. Då räckte det så långt som det gjorde. Jag är mest glad över att under touren få bekräftelse om att formen är på g och jag kan känna mig betydligt tryggare nu än tidigare under säsongen just med de sista förberedelserna som väntar inför OS, säger Ebba Andersson och gratulerar tourens segrare.

– Neprjajeva gör en betydligt bättre tour än vad jag gjort.

Etappsegraren Heidi Weng slutade trea. Näst bäste svensk upp för backen blev Charlotte Kalla på en 14:e plats.