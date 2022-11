Det var på avslutningspartyt efter VM 2011 som skidåkarna bestämde sig för att slå pjäxorna i taket.

En av dem som tog täten var Therese Johaug.

Det gick så häftigt till att ägaren till stället där festigheterna hölls – förlorade sitt utskänkningstillstånd.

– Om det är den vildaste festen jag varit på? Det är inte så lätt att säga, det har varit många. Att därför plocka ut en är svårt, säger Johaug med glimten i ögat till norska Dagbladet.

På VM:et i Holmenkollen utanför Oslo då för elva år sedan hade de norska damerna tagit fem av sex individuella guldmedaljer.

Detta efter att två år tidigare (VM i tjeckiska Liberec) bara ha knipit ett silver.

Betänk dessutom att Johaug fick kliva högst upp på VM-pallen för första gången – på Oslo-mästerskapets sista dag.

Så det fanns med andra ord ett antal skäl att släppa loss.

Valet på ställe föll på La Belle Sole.

Johaug i sin bok: ”Våldsam fest”

I sin nyutkomna självbiografi skriver Johaug:

”Den (festen) blev så våldsam att krogen stängdes i två veckor efteråt på grund av brott mot spritreglerna. En av skidtjejerna, jag ska inte nämna hennes namn, ska ha kräkts efter att ha druckit mer än vad hon tålde. Men jag lyckades definitivt dansa mig in i natten i min guldklänning.”

Dagbladet frågade Johaug om det var hon som drack mer än vad kroppen klarade.

– Det var faktiskt inte jag. Det kan jag bekräfta. Det var en riktigt bra fest. Vi firade och njöt, det förtjänade vi.

Ägaren: ”Det blev dyrt för oss”

Dagbladet har även pratat med ägaren till La Belle Sole, Bo Vivike.

Han medger att det gick hett till den där kvällen 2011 – och att restaurangens sprittillstånd rök.

– He he, det stämmer. En av tjejerna föll ihop. Det var det som var avgörande för att tillståndet drogs in. Det blev en dyr fest för oss

