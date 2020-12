Johaug borta – då blir han den stora stjärnan

Vilka är de bästa alternativen på damsidan?

HOLMBERG: Jag har redan Tatjana Sorina (5.2) och Anamarija Lampic (12.0) i mitt lag och jag kommer inte att flytta på dem. Som jag ser det är Sorina favorit i distansloppet och Lampic favorit i sprinten. Andra namn? Natalja Neprjajeva (18.0) och Nadine Fähndrich (10.5) är två bra tips.

GADD: Kul för dig, Ludvig! Jag har bara svenskar, norrmän och finländare i mitt lag så här krävs en helrenovering. Den första jag plockar ut är helt klart Anamarija Lampic som är storfavorit i sprinten och dessutom visat sig vara duglig i distans. Och ja, en toppformad Tatjana Sorina till reapris är ett måste i alla lag den här helgen.

PETTERSSON: Jodå, det är klart att Sorina & Lampic bör vara med i allas lag den här helgen. Precis som Neprjajeva som utan det där fallet kunde ha hamnat på totala pallen i Ruka. I övrigt? Amerikanska doldisen Rosie Brennan (11.0) såg oväntat vass i Ruka, slutade på total femteplats och behärskar både sprint och distans. I det tysta gjorde även amerikanskan Jessie Diggins (16.0) en bra jaktstart i Ruka med femte bästa tid - men prislappen avskräcker. Då är Nadine Fähndrich som vann en sprint i Schweiz i lördags mot bra motstånd ett bättre drag.

Vilka herråkare får man inte missa?

HOLMBERG: Om ni har plats för fler ryssar i laget så känns Alexander Bolsjunov (22.5) och Andrej Melnitsjenko (13.0) som de bästa alternativen. Tittar vi på övriga nationer så gillar jag framför allt sprintkanonerna Lucas Chanavat (12.0) och Federico Pellegrino (14.0). En outsider: Andrew Musgrave (5.7) från Storbritannien.

GADD: Utan Johannes Hösflot Kläbo kommer Alexander Bolsjunov ha lekstuga i helgen och ta minst en seger i helgen tror jag. Det vore tjänstefel av mig att inte ta ut honom till Davos. Precis som Ludvig är jag småsugen på Lucas Chanavat som brukar trivas extra bra under tävlingarna runt Alperna. Visst, fransmannen åkte ut redan i kvartsfinalen i Ruka-sprinten men det var i klassisk stil. Har du råd – tveka inte. Köp!

PETTERSSON: Pubåkaren Andrew Musgrave är närmast given efter norsk/brittens fenomenala tour i Ruka där han blev totalsexa. Chanavat? Nja, imponerade inte i Lillehammer förra helgen. Däremot är schweizaren Jovian Hediger (6.0) ett potentiellt klipp - var överraskande sexa i sprinten i Ruka, nu åker han på hemmaplan. Dessutom väntar ju en ren sprinthelg i Dresden helgen före jul. Vill ni ha ännu ett supertips? Okej. Ryssen Artem Maltsev (6,5) - krossade allt motstånd på 15 km fristil i Schweiz i söndags och vann sprinten dagen före.

Någon åkare man ska undvika?

HOLMBERG: Förutom alla svenskar, norrmän och finländare? Dario Cologna (12.0) har tunga meriter och kan säkert se lockande ut på hemmaplan – men nej, akta er för honom. Han är tyvärr helt ur slag just nu och krävs ett mirakel för att han ska närma sig en prispall i dagsläget.

GADD: Här gör jag en copy paste från förra helgen. Alla borde gå all in på det ryska laget, men där finns några farliga fallgropar. Sergej Ustjugov (17.0) missade premiären i Ruka och verkar vara långt ifrån storformen. Det är lätt att lockas av att Ustjugov drog in många poäng i fjol, men skenet bedrar! Det finns många bättre alternativ i det ryska laget, så akta dig för honom.

PETTERSSON: Ustjugov har haft corona - och är enligt sig själv helt ur slag. Han ska definitivt undvikas. Ludde har för en gångs skulle helt rätt i en sak: Hemmahoppet Dario Cologna är nog bortkastade pengar trots hemmaplan. Gjorde en usel insats i tävlingarna i Goms förra helgen. Fransmannen Renuad Jay (7.5) är en annan åkare att se upp med - stabil sprinter förra säsongen men visade usel form i Ruka.

Vilken tränare satsar ni på?

HOLMBERG: För mig finns det bara ett alternativ: Markus Cramer (21.0) från Ryssland. Allting talar för att han kommer bli helgens stora kung. Den som står utan honom kommer rasa i tabellerna. Det är bara att titta i listan över totalt intjänade poäng så förstår man hur viktigt det är att pricka rätt tränare.

GADD: Om jag kommer ta Rysslands Markus Cramer (21.0)? Har Påven konstig mössa? Jag tänker inte slösa din tid med en onödig motivering. Plocka in Cramer ögonaböj och tacka mig sen.

PETTERSSON: Grabbarna ovan har rätt. Markus Cramer är det enda alternativet i helgen. Allt annat är ren idioti.

