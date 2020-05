Johan Olssons kritik: ”Anmärkningsvärt”

För tre år sedan meddelade Johan Olsson att han avslutar sin karriär, som innehållit både VM- och OS-guld.

Under två säsonger har Olsson dock varit kvar i landslaget som tränare och konsult, men i april berättade 40-åringen för Aftonbladet att det inte funnits någon dialog med förbundet om en fortsättning.

– Ingen har hört av sig till mig, sa Olsson till tidningen.

Nu bekräftar Johan Olsson för SVT att han inte blir kvar i landslagsrollen.

– Jag kommer inte ha något med svenska landslaget att göra, säger Olsson till SVT.

Johan Olsson riktar kritik mot skidförbundet

Återigen är hans bild att kontakten från förbundets sida varit obefintlig. Olsson menar att han haft en mindre konsultroll under den gångna säsongen och därför delvis förstår om ”det hamnar lite mellan stolarna”.

– Men jag kan samtidigt tycka att det är lite anmärkningsvärt att man inte tar upp en utvärdering med någon som jobbat ganska nära A-landslaget, säger han till SVT.

Landslagschefen Anders Byström, som nyligen rekryterades från skidskyttelandslaget, delar inte Olssons bild om deras dialog.

– Vi har pratat i veckan här senast, vi har haft lite kontakt via telefon och sms. Vi har pratat lite om hur han har haft det sista året. Både jag och Daniel (landslagschefen Fåhraeus) kom in sent i den här processen så det är möjligt att någon skulle ha pratat med honom tidigare, säger Byström till SVT.