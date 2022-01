”Inte så kul när andra inte följer reglerna...”

Under den klassiska sprinten i Oberstdorf under Tour de ski kom längdskidsfenomenet Frida Karlsson och amerikanska sprintsstjärnan Jessie Diggins jämte varandra in i en kurva. Karlsson trängde sig framför Diggins som föll tungt.

I fallet drog Diggins på sig en blodig armbåge och slutade sist i sitt kvartsfinalsheat. Karlsson straffades med sitt andra gula kort, och ett pålägg tre minuter – varpå hon valde att avbryta touren och åka hem.

– Jag känner att nu med tre minuters strafftid så har jag ingenting med totalen att göra. Jag ser mer fördelar med att åka hem och förbereda mig för OS, sa Frida Karlsson när hon valde att åka hem.

Nu talar Diggins ut om händelsen på sin blogg och det är ord och inga visor som riktas mot den svenska superstjärnan.

”Låt oss vara ärliga angående den klassiska sprinten: Det är inte kul när andra inte följer reglerna och resultatet blir att din tour blir mycket, mycket svårare. Det går inte att komma i från. Men grejen är att du inte kan kontrollera hur folk runtomkring dig agerar. Du KAN kontrollera ditt eget agerande och din energi”, skriver hon.

Enligt Diggins var hon inte den enda som blev upprörd av Karlssons agerande. Och för hennes del var det en enorm stöttning.

”I ärlighetens namn, det var ganska lätt för mig att släppa min frustration när hela världscupen var arg å mina vägnar. Nästintill enhälligt raseri är en otrolig sak att bevittna och jag kände mig extremt stöttad av alla omkring mig. Så... jag släppte det.”

