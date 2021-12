Ikonens kritik efter nya norska fiaskot

Kristine Stavås Skistad slutade fyra i lördagens individuella lopp och var revanschsugen inför söndagens sprintstafett, där hon bildade lag med Mathilde Myhrvold.

Jonna Sundling och Maja Dahlqvist kontrollerade finalen och vann relativt enkelt, men det norska förstalaget fanns också länge med i toppen av fältet. Men efter en stökig näst sista växling tappade Skistad och Myhrvold mark och kom aldrig ikapp. Laget var sexa i mål.

– Det var inte jättebra, vi tappade på det. Annars tror jag vi hade varit med i täten. Det var bra träning men annars är det tråkigt, säger Stavås Skistad efter loppet.

Den tidigare sprintgiganten Petter Northug, numera expert för norska TV2, skriver på Twitter att ”de norska damlagen saknar toppfart och finish, strular i växlingarna och klarar inte att positionera sig när det drar ihop sig”.

– Han får tycka vad han vill, jag känner att om vi jobbar lite mer med kapacitet så blir avslutningarna bra efter det. Sett till hur det sett ut de här dagarna har han väl rätt, men vi får se om det kommer något framöver.

Vad ska ni göra för att utmana Sverige?

– Bara träna lite till och bli lite bättre. Nästa år tror jag det kommer se annorlunda ut.

På herrsidan tog Petter Northugs bror Even, 26, hem segern tillsammans med Thomas Helland Larsen, 23. Norges förstalag Sindre Björnestad Skar och Håvard Solås Taugböl slutade tvåa.

– Det var imponerande att se både Even och Helland Larsen. De är ungefär i åldrarna med mig. Det är kul att det är andralaget som vinner men det är klart att vi vill knäppa dem på näsan också, säger svenske Marcus Grate, som slutade tia i finalen tillsammans med Johan Häggström.

Norge förstörde dagen vid växlingen

Inte heller de norska damernas andralag lyckades speciellt bra i finalen, där även de hade problem vid en växling.

– Formmässigt kände jag mig jättestark, men det blir kaos i växlingarna. Julia Kern skejtar in framför mig och stannar där, jag kör in i henne och få gå åt sidan, och där var en slovenska som jag körde in i och ramlar, säger Magni Smedås.

– Det är jättesynd, det är lite irriterande att jag drabbas i dag, men så är det. Det är väldigt lättbana med hög fart och man får jobba hela vägen. Det blir täta dueller, men det är väldigt trist.

Smedås diskuterade med landslagsledningen att lämna in en protest, men Julia Kern och Jessica Diggins får behålla andraplatsen.

