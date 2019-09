En ICD, eller implanterbar defibrillator, används för att avbryta snabba, livshotande kammartakykardier och kammarflimmer. En ICD kan på några sekunder upptäcka ett kammarflimmer. Via en speciell elektrod till hjärtats högra del avger defibrillatorn då en elektrisk chock över hjärtat. Syftet är att omedelbart slå ut det elektriska kaos i kammaren som gör hjärtat oförmöget att pumpa blod. En ICD-dosa är något större än en pacemaker och opereras in under huden (som en pacemaker) eller under bröstmuskeln nedanför vänster nyckelben.

Vid en kammartakykardi kan ICD:n först försöka bryta den med snabbare hjärtstimulering för att ”köra över rusningen” och helt kort ta kommandot över hjärtat innan stimuleringen avbryts. Detta kallas anti-taky-pacing (ATP) och är skonsamt för patienten.

KÄLLA: Hjärtlungfonden.