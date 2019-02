Stina Nilsson inledde säsongen med en sjätteplats på sprinten i Ruka och därefter en andraplats på sprinten i Lillehammer. Sen tog hon över kommandot rejält. Hon vann de efterföljande fyra sprinttävlingarna i stor stil och var skyhög favorit att ta hem segern även i Otepää, dryga månaden innan VM startade.

Men i stället för att befästa sin plats som sprintdrottning var olyckan framme för Nilsson. I semifinalen gjorde hon en fällning över mållinjen och det ledde till att hon skadade sig. Nilsson fick direkt vård och bara några dagar senare kom domen från skidlandslaget.

– Sannolikheten att Stina Nilsson kommer till start på VM i Seefeld i februari är väldigt liten, sa landslagschefen Rikard Grip.

Planen - därför hölls allt hemligt kring Stina Nilssons skada

När skidlandslaget kom med sitt pressmeddelande hade arbetet för att få Nilsson till VM redan satt i gång. Stina Nilssons mentala tränare sedan flera år tillbaka, Rune Gustafsson, berättar att när han kom i kontakt med Nilsson i Otepää fanns en plan redan på plats.

– De hade redan satt upp en strategi för hur vi skulle gå till väga så det var väldigt skönt, säger han.

En del av den planen var att involvera så få människor som möjligt.

– Vi ville minimera alla frågeställningar så att Stina kunde lägga fokus på sin rehab och inte bli påverkad av omgivningen. Det finns många välvilliga människor i samhället, men det finns de som vill komma med saker som inte är relevant.

Folk som vill dra ner henne?

– Jag vill inte använda de ordalagen. Men vi tog beslutet att meddela så få människor som möjligt så att Stina kunde lägga fokus på rätt saker.

Hemliga spelet bakom kulisserna: ”Fungerade exemplariskt”

Därefter hade Nilsson daglig kontakt med landslagets medicinska team och landslagschefen Rikard Grip. Dessutom hade hon återkommande avstämningar med Gustafsson för det mentala arbetet.

Men de berättade väldigt lite utåt.

– Jag har fått några förfrågningar, men sagt nej. Grip har tagit all kommunikation och för oss fungerade det exemplariskt.

Något annat som fungerade exemplariskt enligt Gustafsson var hur Nilsson mentalt hanterade motgången. Hon berättade själv på presskonferensen inför VM-sprinten att hon gråtit mycket och befunnit sig i ”en sorgefas”. Dessutom ledde skadan till att hon hade svårt att göra en så enkel sak som att knyta skorna.

– Under den tid vi samarbetat har det här varit det mest allvarliga bakslaget Stina råkat ut för. Hon gick in i en sorgefas och det är en väldigt individuell upplevelse, det kan kännas som ett misslyckande. Det är väldigt lätt för många att fastna i det, men Stina gick vidare väldigt fort. Hon är så välutbildad i dag på att hantera den mentala förmågan. Hon har lärt sig att hantera sina med- och motgångar på ett väldigt vuxet sätt. Det har vi sett under hela rehabtiden.

”Det skulle vara en saga om hon vann”

Tystnaden kring Nilssons rehabilitering har fått flera norrmän att spekulera i att Sverige ”bluffat” kring hennes hälsotillstånd. Fredrik Aukland, NRK-expert, menar att han har känslan att Nilsson under en tid haft läget under kontroll men att fortsatt vara hemlighetsfull för att lägga pressen på Maiken Caspersen Falla.

Falla själv säger att Nilsson inte har någon fördel av skadeuppehållet.

– Det är aldrig en fördel att vara skadad. Men jag räknar med att Sverige präglar sprinten. Innan skadan var Stina grym, men vi får se hur det går på torsdag.

Klart är att Norge - trots konkurrensen det innebär - välkomnar tillbaka Nilsson.

– Det är underbart att hon är tillbaka och det skulle verkligen vara en saga om hon skulle vinna, säger NRK-experten Torgeir Björn.

– Det är perfekt. Det är viktigt att hon är med och kör sprinten, säger hans kollega Fredrik Aukland.

Och de känner ingen tveksamhet för att den Stina Nilsson som startar i sprinten är 100 procent.

– Är hon klar - då är hon klar till att vinna, säger Aukland.

