De senaste 18 månaderna har Fis tittat på möjligheten att både herrar och damer ska köra lika långa distanser i längdskidor.

Och nu talar allt för att så blir fallet. Under en Fis-omröstning under förra veckan var 57 procent för förslaget. Beslutet kommer därmed med all sannolikhet röstas igenom på Fis Council 26 maj.

– Ett viktigt och historiskt beslut, sa ordförande Vegard Ulvang under mötet, enligt Dagbladet.

Frida Karlsson har tidigare ställs sig positiv till förändringen.

– Det är bara helt sjukt när man tänker på det. Det finns ingenting som säger att vi inte kan köra samma sträckor som dem, har den svenska stjärnan sagt.

Weng: Hoppas det inte kommer hända

Men en som inte håller med svenskan Therese Johaug, som efter säsongen deklarerade att hon gjort sin sista världscupssäsong.

– Tidsskillnaden är större på damsidan än hos herrarna, som är mer jämna. Om damerna ska köra lika långt som herrarna så kommer det bli ännu tråkigare. Det är inte vägen att gå, har hon sagt.

Nu får den mångfaldiga OS-medaljören medhåll, av sin tidigare landslagskollega Heidi Weng.

– Jag är inte för förslaget. Vi spenderar mer tid på samma distans och kommer då vara ute längre än killarna. Så jag hoppas att detta inte kommer att hända. För att få upp spänningen, in med 7,5/5 kilometersdistanser. Då kan flera slåss om pallplatserna, förklarar Weng för NRK.

Stina Nilssons comeback: ”Tänkte bara mayday, mayday”