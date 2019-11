Här är skrällarna i svenska truppen

I helgen startade skidsäsongen med en nationell premiär i Gällivare.

Flera av landslagsåkarna visade upp fin form (framför allt Frida Karlsson och Jens Burman) medan andra hade det lite tyngre (framför allt Maja Dahlqvist och Calle Halfvarsson).

Men det är först nästa helg det börjar på allvar. Då är det världscuppremiär i finska Ruka.

Och nu har Sverige tagit ut sin trupp.

Talangerna får chansen i Ruka

Precis som väntat är Stina Nilsson med i laget. Hon stod över tävlingarna i Gällivare på grund av en känning i axeln, men är nu ”fit for fight” igen.

Samtidigt får flera mindre etablerade namn chansen. På damsidan är sprinttalangerna Moa Lundgren och Johanna Hagström med i laget. Dessutom har landslagsledningen tagit ut både Emma Ribom och Elina Rönnlund.

– Elina gör en jättefin prestation när hon placerar sig fyra i samtliga tre lopp i helgen och även de unga åkarna Emma, Johanna och Moa inleder säsongen starkt och får nu chansen att möta internationellt motstånd i helgen, säger damtränaren Magnus Ingesson.

Olof Jonsson får chansen

På herrsidan saknas Daniel Rickardsson, men Olof Jonsson är med i laget. 24-åringen från Trillevallen SK imponerade stort under premiärhelgen i Gällivare och belönas med en plats i truppen till Ruka.

Även Axel Ekström och Björn Sandström sticker ut som mer oväntade namn.

– Axel Ekström, Olof Jonsson och Björn Sandström tog chansen att utmana de rutinerade åkarna och är väl värda en chans nästa helg. Det är kul att kunna belöna unga åkare som har visat framfötterna med en plats i premiären, säger herrtränaren Mattias Nilsson.

Det är en minitour som väntar i Ruka. Allting börjar med en sprint i klassiskt stil under fredagen och fortsätter sen med 10/15 kilometer klassiskt under lördagen och sen en jaktstart över 10/15 kilometer i fristil under söndagen.