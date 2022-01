”Han ska rädda svensk skidåkning på herrsidan”

Till helgen gör den svenska junioreliten upp i Bauhaus cup i Skellefteå. SportExpressen sänder tävlingarna på fredag, lördag och söndag.

Tävlingarna går även att se på SportExpressen Play.

Tävlingsprogrammet

Fredag 14 januari

10 km i klassisk stil. Här kommer du till fredagens sändning (start 08:50).

Lördag 15 januari kl 10.50

Sprint. Här kommer du till fredagens sändning (start 10:50).

Söndag 16 januari

Masstart 15 km (d) och 30 km (h). Här kommer du till fredagens sändning (start 09:20).

Damerna som tävlar i helgen

Lisa Ingesson

Född: 2002.

Klubb: Strömnäs Gif.

Skidgymnasium: Gällivare.

Med i juniorlandslaget: Ja.

Kommentar: Här är en tjej som kan åka fort när det gäller. Förra vintern visade hon storform på uttagningstävlingen till JVM, där hon slog Moa Hansson med 24 sekunder på tio kilometer. Hon var även med och vann stafetten på JVM och var fyra sekunder från bronset på fem kilometer klassiskt. I år inledde hon säsongen på den nationella premiären i Gällivare med att vinna sprinten för juniorer och komma 16:e på ett av distansloppen, i konkurrens med svensk och internationell elit. Hon var bara sekunder efter världscupåkare som Moa Lundgren och Jenny Solin och slog bland annat Evelina Settlin och Lisa Vinsa. Hon kan blanda sig i striden om JVM-platserna.

Tove Ericsson

Född: 2003.

Klubb: Hudiksvalls IF.

Skidgymnasium: Inget, tränar hemma i Sundsvall.

Med i juniorlandslaget: Ja.

Kommentar: Tove från Sundsvall som går sin egen väg. Hon började aldrig på något skidgymnasium och har i stället tränat hemma i drakstaden, med framgång. Redan för två säsonger sedan slog hon de äldre åkarna, och tog stafettbrons vid JVM i Tyskland, tillsammans med bland annat Louise Lindström. Har även ett individuellt brons från ungdoms-OS samma säsong. I år har hon inlett starkt med en andraplats i juniorcupen på Idre Fjäll i december och var även bästa svenska junior på Skandinaviska cupen i Falun, som SportExpressen sände. Förra vintern väckte hon rubriker då hon ratades inför JVM, trots att hon slagit åkare som Louise Lindström, Hanna Falk och Maria Nordström i säsongspremiären. I år finns all chans till revansch.

Elin Näslund

Född: 2004.

Klubb: Vårby IK.

Skidgymnasium: Sollefteå.

Med i juniorlandslaget: Nej.

Kommentar: Yngre junior som 2020 tog USM-guld i både sprint och distans. De senaste säsongerna har det dock varit sprint som varit hennes grej. På JVM-testet i Åsarna förra vintern kom hon fyra på sprinten, bara slagen av åkare i juniorlandslaget. Trots succéerna som ungdom måste förra vinterns fullträff på nationella seniorcupen (nu Smart Energy Cup) i Boden rankas högst. Hon blev femma i finalen, bara slagen av de mer etablerade åkarna Anna Dyvik, Moa Hansson, Louise Lindström och Maria Nordström. Bakom sig hade hon bland annat Lovisa Modig och Emma Wikén. Den här säsongen har inletts starkt, en seger i juniorcupen och ett ruggigt starkt resultat på Skandinaviska cupen i Falun, 17:e åkare blev hon och yngsta åkare att ta sig vidare från kvalet. Har två år kvar på sig att fixa en JVM-plats, men med bra resultat i helgen borde hon vara med i diskussionen redan i år, i alla fall kring sprintplatserna.

Malin Oskarsson

Född: 2004.

Klubb: IFK Mora SK.

Skidgymnasium: Mora.

Med i juniorlandslaget: Nej.

Kommentar: Hon är fortfarande bara yngre junior. På FIS-tävlingarna i Östersund i december vann hon med marginal, före Elin Näslund. Framgångarna fortsatte på juniorcupen på Idre Fjäll där hon tog en andraplats på 7,5 kilometer klassiskt. Att jämföra tider i denna sport säger sällan mycket, men Oskarssons tid hade räckt till seger i den äldre juniorklassen, framför Lisa Ingesson och Tove Ericsson. På Skandinaviska cupen i Falun var hon näst bästa svenska junior på tio kilometer klassiskt, efter suveränen Märta Rosenberg. Oskarsson är ganska anonym och har inte mött de de äldre juniorerna så mycket på grund av de senaste pandemisäsongerna med inställda tävlingar. Men med tanke på vad hon visat i år kan de äldre tjejerna få det tufft, främst på distansloppen. Till Dalarnas Tidningar har hon sagt att hon trivs bättre ju tuffare banorna är.

Lisa Eriksson

Född: 2003

Klubb: Strömnäs Gif.

Skidgymnasium: Sollefteå.

Med i juniorlandslaget: Ja.

Kommentar: Mycket intressant start, har inte tävlat på riktigt än den här säsongen. Slog igenom stort förra vintern när hon tog silver på junior-VM i Vuokatti och tog sedan guld med Sverige i stafetten. På seniorcupen i Falun förra säsongen blev hon åtta i ett världsklassigt startfält. Slagen av Frida Karlsson, Charlotte Kalla och Ebba Andersson förvisso, men talangen slog landslagsåkarna Emma Ribom, Linn Svahn och Maja Dahlqvist. Hon har varit marginellt bättre på distans, men kan även åka sprint föredömligt. I ett sprintkval på Idre Fjäll i en juniortävling i december 2019 vann Eriksson sprintprologen som förstaårsjunior. Louise Lindström, Märta Rosenberg och Tove Ericsson var alla en bit bakom. Nu gör hon premiär på den här nivån, har bara åkte en lokal tävling i Norrbotten den här säsongen, som hon vann i överlägsen stil. Annars var topploppet i den nationella seniorcupen i Falun förra säsongen hennes senaste tävling. Hon åkte som bäst när det gällde förra säsongen. Vad hon hittar på i helgen återstår att se.

Herrarna som tävlar i helgen

Måns Skoglund

Född: 2002.

Klubb: Täby IS SK.

Skidgymnasium: Mora.

Med i juniorlandslaget: Ja.

Kommentar: I klassisk sprint är han vass. Uttagningstävlingarna till JVM, i Åsarna och Järpen förra säsongen, var inget undantag. Där slutade han tvåa i sprinten och de flesta trodde att han skulle få åka på JVM i Finland, inklusive han själv. Någon riktig förklaring fick han aldrig från skidförbundet, förutom att han borde ha kört hårdare i varje heat i stället för att ”leka runt”. Skoglund är däremot en taktiker av sällan skådat slag och sparar ofta krafter till finalen. Har tävlat sparsamt i år, men det han har gjort är bra. I Bruksvallarna gick han som en av fyra juniorer vidare från sprintkvalet i konkurrens med Sverigeeliten. Ett resultat sticker ut. I mitten av december slog Skoglund Edvin Anger med över halvminuten på en jaktstart i norra Dalarna. Oklart vilka växlar man kan dra av den lilla tävlingen, men det torde tyda på distanskapacitet, men det är nog i sprinten vi får se mest av honom i Skellefteå.

Carl Rune

Född: 2002.

Klubb: Täby IS SK.

Skidgymnasium: Mora.

Med i juniorlandslaget: Nej

Kommentar: Har aldrig varit med i J-laget, men ibland slår han till. I Bruksvallarna i december var han en av de fyra svenska juniorerna som gick vidare i sprinten. På säsongens första juniorcup blev han femma, andra svensk, i loppet över tio kilometer, där slog han suveränen Edvin Anger med tio sekunder. Sedan tidigare har han med sig en fjärdeplats från JSM 2020, en sekund från bronset. Det här är en kille som kan utmana åkarna i J-laget om en plats till JVM.

Olle Andersson

Född: 2002.

Klubb: Ulricehamns IF

Skidgymnasium: Torsby.

Med i juniorlandslaget: Nej.

Kommentar: Från Tidaholm i Västergötland och tävlade faktiskt för Tidaholms SOK fram till den här säsongen. Var kanske ingen som räknade alls med honom inför säsong, men han har överraskat i de inledande tävlingarna. Från att blygsamt ha placerat sig i mitten av resultatlistan tidigare år,har han nu lyft sig. I Bruksvallarna var han fjärde junior på distansloppet och på juniorcupen i Idre var han sexa och fjärde svensk. I sprint finns det flera juniorer som kan slå Andersson, men i distans är han där uppe bland de främsta i Sverige just nu. Kan han skrälla månne? Vi håller honom som en joker.

Axel Werner

Född: 2002.

Klubb: IK Stern.

Skidgymnasium: Torsby.

Med i juniorlandslaget: Ja.

Kommentar: Kommer från Mölnlycke, strax söder om Göteborg. I Bruksvallarna var han näst bästa junior efter Måns Skoglund på 15-kilometersloppet. Togs inför den här säsongen ut i juniorlandslaget och torde ha ett bra träningsår bakom sig med professionell hjälp. Dessvärre kom han inte till start på juniorcupen på Idre Fjäll. Matchade för några säsonger sedan de bästa äldre juniorerna, men har tävlat sparsamt de senaste säsongerna. Har de främsta resultaten i den fria stilen på de längre distanserna, så under söndagens masstart håller vi ett extra öga på Werner. En intressant sak är att han inte kom in på RIG-platserna (Riksidrottsgymnasium för de bästa åkarna) på Torsby Skidgymnasium, utan togs in i NIU-kvoten, snäppet under. Utvecklingskurvan är god.

Edvin Anger

Född: 2002.

Skidgymnasium: Mora.

Med i juniorlandslaget: Ja.

Kommentar: Grattis Skellefteå SK och grattis alla tittare, ni får uppleva honom. Här är grabben som ska rädda svensk skidåkning på herrsidan. Ett guld från ungdoms-OS och bäste svensk på nationella cupen i Boden förra året, bland alla seniorer. Hans 850 träningstimmar har svarat bra den här säsongen. I Bruksvallarna i december var han tvåa i prologen och sjua i finalerna på sprinten. Om den succén gick att toppa? Jodå. I Skandinaviska cupen i Falun slog han den norske världsstjärnan Taugböl i kvalet och tog sig ända till final. De svenska OS-åkarna var en bit bakom. Mycket ska till om någon ska kunna utmana Anger i Skellefteå och till JVM borde grabben från södra Dalarna redan vara given.

Tre åkare som saknas:

Suveränen på damjuniorsidan Märta Rosenberg, Duveds IF, sitter i karantän efter att familjen drabbats av covid och kommer inte till start i helgen. Hon har varit överlägset starkast av damjuniorerna i år och borde vara het för JVM trots att hon inte deltar i helgen.

Erik Larsson, IFK Mora, har skidskytte som huvudgren och tävlar i IBU-cupen i Slovakien. Han har näste efter Edvin Anger varit den junior som gjort bäst resultat i den här säsongsinledningen. I distans står det faktiskt 2–1 til Larssons fördel gentemot Anger efter de tre lopp de mötts i år.

Juniorlandslagets Nils Bergström kommer inte heller till start. Han har bara gjort ett resultat, en blygsam 26:e plats i Bruksvallarna, i år och dras fortfarande med problem. Det öppnar upp för åkare som kommer underifrån.