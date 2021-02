”Hål i huvudet att bara välja Svahn”

Utmana våra skidreportrar! Gå med i Skidsnack-ligan med koden 9XDV9GST.

Vilka åkare måste man ha med i laget?

HOLMBERG: Framför allt två åkare: Linn Svahn (15.5) och Johannes Hösflot Kläbo (22.0). Det är de två stora favoriterna inför den första tävlingsdagen, där en klassisk sprint står på schemat. Jag kommer också lägga en väsentlig del av budgeten på att få in ryssen Sergej Ustjugov (16.1) som ryktas ha hittat storformen.

GADD: Ja, det går verkligen inte att komma till start utan Svahn och ”Kläbban”. Där bakom ser jag till att dubbla upp på damsidan med svenska åkare. Med tanke på hur Sverige har dominerat på alla damsprintar i vinter vore det hål i huvudet att bara ta ut Svahn. Där väljer jag Maja Dahlqvist (9.8).

PETTERSSON: Som vanligt tar småpojkarna den lätta, trista, vägen. Självklart är det tryggt att ta både Kläbo & Linn Svahn? Men hur kul är det egentligen? Jag gör så här: Linn Svahn får en plats i mitt lag men jag chansar på att lämna ute Kläbo. I stället in med Bolsjunov (22.5) som gjorde en bra sprint här i fjol - och dessutom får vara kvar i laget över skiathlonen som han vinner.

Finns det några prisvärda doldisar?

HOLMBERG: Det finns en åkare på damsidan som verkligen är ett fynd just nu: Eva Urevc (5.5) från Slovenien. Hon borde kosta mycket mer. Urevc har chans på en topplacering redan i sprinten på torsdag, men framför allt är hon en guldkandidat i sprintstafett ihop med Anamarija Lampic på söndag. Jag vill också höja ett varningens finger för italienaren Francesco Di Fabiani (9.5) – men den prislappen är inte lika tilltalande.

GADD: Nä, jag vet. Oskar Svensson är allt annat än en doldis efter genombrottsvintern – men i Premium Manager är han rejält undervärderad och riktigt prisvärd (7.5)! Svensken är tillsammans med Federico Pellegrino den som vunnit flest sprintar i vinter (två stycken) och är som klippt och skuren för banan i Oberstdorf. Det här kan vara ditt genidrag som ger dig en drömstart i spelet – men du är å andra sidan inte ensam. Över 50 procent har redan tagit in ”Svenne” i sitt lag.

PETTERSSON: Det finns väl egentligen inga doldisar som kan lyckas i ett VM - men jag har i alla fall hittat tre åkare som kan leverera kanonresultat till hyfsat billig penning: Oskar Svensson, norrmannen Erik Valnes (10.2) som var på pallen här i på för-VM - och så den svenska jokern Johanna Hagström (7.0). Jag gissar att Hagström får den fjärde platsen i svenska laget - och kan faktiskt då nå ungefär hur långt som helst på torsdag.

Vem sätter ni som kapten i VM-premiären?

HOLMBERG: Sorry, Linn Svahn – det blir inte du. Varför inte? Det finns en kille från Norge som vunnit 11 av de 14 senaste sprintarna i klassisk stil i världscupen (övriga tre blev han tvåa). Han vann dessutom för-VM här i Oberstdorf förra året. Bindeln hamnar på Kläbo!

GADD: Kom igen, Ludde. En norrman?! Under dagen där Sverige har en av sina största favoriter till ett VM-guld på år och dar?! Pinsamt. Jag går all in på Linn Svahn.

PETTERSSON: Det är solsken, det klassisk sprint...det är självklart att Linn Svahn får kombinera sin guldmedalj runt halsen med min kaptensbindel runt armen. Fattar inte vad Ludde håller på med längre.

Hur ska man tänka med lagbygget? VM inleds med sprint, distans, sprint, distans...

HOLMBERG: Det gäller att tänka långt, länge och noga. Du vill inte ha Therese Johaug (24.0) i laget när VM inleds med en sprint, men du måste ha ett sätt att få in henne med hjälp av två byten till skiathlon på tävlingsdag 2. Mitt tips är att ha fyra billigare åkare som du kan rotera beroende på sprint eller distans – och sen lägga dina transfers på de tunga kanonerna.

GADD: Här är Ludde något på spåren. Det kommer bli rejält med växelbruk i mitt lag – där sprintspecialister och distansstjärnor får hoppa in och ut inför varje omgång. För att komma riktigt långt i Premium Manager gäller det att sätta vinnarna i varje lopp, inte ha tre åkare som hamnar topp 20. Spets före bredd! Därför kommer jag försöka spara lite pengar på banken i första omgången för att kunna trycka in Therese Johaug och Alexander Bolsjunov till skiathlonen.

PETTERSSON: Ja, det kommer att bli riktigt lurigt. Just därför plockar jag in Bolsjunov redan nu som är toppklass i både sprint och distans. Det gör även åkare som exempelvis Francesco de Fabiani och ryskan Tatjana Sorina (7,2) extra intressanta. men för en gångs skull får jag nog ge skåningen Gadd lite cred; Det viktiga de tre första omgångarna blir att plocka in segrarna. Sen får man leva med att vaska nån plats - för att sedan bygga ett mer jämnstarkt lag under andra halvan av VM.

Game on, bojjs!

