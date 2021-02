Det var otäcka scener som utspelade sig under världscupen i Falun för ett par veckor sedan. Under herrarnas masstart var britten Andrew Young uppe i 42 kilometer i timmen när han brakade rakt igenom en reklamskylt och in i en trästolpe.

Han fick lämna Lugnets skidstadion i ambulans och åka till sjukhus med befarat lårbensbrott. Det fanns till och med spekulationer kring att hans karriär skulle vara över.

– Först var jag bara i chock, det var så obehagligt och jag hade så ont. Jag låg där i flera minuter med en extrem smärta, berättade Andrew Young.

Läkarna kunde dock ge lugnande besked. Ingenting var brutet och 29-åringen kunde påbörja sin rehabilitering.

Den har visat sig gå blixtsnabbt.

Andrew Young gör comeback

Storbritanniens landslag bekräftar nu att Young kommer att göra comeback i söndagens sprintstafett.

”Gorillor läker inte som människor. Andrew har gjort ett fantastiskt jobb med vårt team och kommer vara tillbaka i spåren”, skriver Storbritanniens förbundskapten Jostein Vinjerui på Twitter.

Andrew Young bildar lag med James Clugnet för Storbritannien. Karl-Johan Westberg och Oskar Svensson kör för Sverige.

– Karl-Johan är en allroundåkare som hävdar sig väldigt bra på skejtdistanser och han är även väldigt bra på sprint. Oskar Svensson har visat vad han går för i vinter och blir ett väldigt starkt vapen som avslutare, säger den svenska herrtränaren Anders Högberg.