På torsdag startar VM i Seefeld med en sprint i fristil. Calle Halfvarsson är det stora svenska hoppet på herrsidan – och han bröstar upp sig rejält inför det som väntar.

Musikvideon, som kommer från NRK:s humorprogram ”Helt Ramm”, inleds med att Halfvarsson står framför en pappfigur som föreställer den norska rivalen Johannes Hösflot Kläbo.

Och så sågar han av huvudet (!) på den.

”Vem fan är du?”

Sen börjar han rappa ihop med den tidigare landslagsåkaren Robin Bryntesson, som nu jobbar för NRK.

– Håll i er, Norge, sjunger Calle Halfvarsson.

– Petter Northug, vem fan är du? Du har kraschat din karriär som du kraschade din bil.

Efter det riktar han sig mot Johannes Hösflot Kläbo:

– Kläbo, din lilla skit. Hör nu. Jag tänker bara säga så här: Fuck you!

Räknar med reaktioner

Låten innehåller efter det en rad olika angrepp mot Norge som land. Halfvarsson och Bryntesson konstaterar bland annat att det är ”det sämsta landet i hela Norden” och att landet är ”så litet att jag måste spy”.

Robin Bryntesson bara skrattar när SportExpressen når honom kort efter att videon publicerats av NRK.

– Calle var stensäker när vi spelade in musikvideon. One take!

Vad tror du att det blir för reaktioner på det här?

– Haha, många!

