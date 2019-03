”Fullständig katastrof – jag kan inte förstå det”

Sverige var bra med efter första sträckan på fredagens stafett. Oskar Svensson fastnade på den trånga banan och förlorade några sekunder till de ledande nationerna – men var bara sex sekunder bakom vid växlingen.

Calle Halfvarsson gick länge med på sin sträcka och såg ut att kunna utmana norrmannen Martin Johnsrud Sundby, som var den som tog tag i taktpinnen.

I sprintbacken på det näst sista varvet satte Halfvarsson in ett ryck, och passerade fältet. Samtidigt ville han inte vara först ner för backen in mot stadion, och väntade in de andra.

Fartökningen såg ut att ha kostat svensken kraft, och Halfvarsson tappade nästan en halv minut på det sista varvet.

– Det är kul med folk som prövar. När du är 19, 20 år är det lite kul. Men sedan ska du få erfarenhet och du ska känna dig själv bättre, säger experten Thomas Alsgaard i VG.

Halfvarsson växlade till Jens Burman, som rusade för att komma ikapp de åkare han hade framför sig. Det hela blev kostsamt för svensken, som tröttnade och växlade över till Viktor Thorn en dryg minut efter täten.

Skid-VM 2019: Kritik mot Sverige efter stafetten

”Det slutade i fullständig katastrof”, skriver NRK.

Även i SVT:s studio diskuterades den svenska taktiken.

– Hur kan taktiken se ut så här?, frågade sig programledaren André Pops.

– Jag vet inte. Jag kan inte förstå det, svarade experten Mathias Fredriksson.

Jens Burman menar att han hade hade speciellt mycket att välja på, eftersom han ville göra ett försök att föra sitt lag till medaljplats:

– Vi gick för medalj. Det var inget att spara på. Jag kan inte gå och vänta in någon bakifrån.

Även tränaren Mattias Nilsson försvarar den svenska taktiken.

– I dag gjorde vi det med ambitionen att vara med där uppe, ibland blir det lugnt, ibland blir det körning. Det kan säkert vara att någon av grabbarna landar i sin analys att de gick för hårt, men ambitionen att ansluta till täten kan jag inte tycka är fel i sig.

– Ingen gick ut med en explicit taktik att rusta, samtidigt ser banan ut så att om man tänker på Calle så tror jag han har en ambition att ta mycket på stakningen innan uppförsbackarna kommer för han gör bedömningen att han kan göra det relativt snålt. Sedan går det ruskigt fort på slutet.

Skid-VM 2019: Viktor Thorn kritiserar skidorna

Viktor Thorn menar att det material svenskarna hade under skidorna inte var tillräckligt konkurrenskraftigt.

– Man såg ganska tydligt på Jens sträcka där att det var under all kritik. Han hängde inte med utför. Han hängde med uppför och tappade utför, så får det inte vara tyvärr, säger Thorn.

Hur känns det att det ska vara så pass avgörande?

– Det är trist. Speciellt när man ser att folk gör en bra insats. Det är en av anledningarna i dag.

Sverige hade samma problem i VM i Lahtis för två år sedan, hur är det att uppleva det här igen?

– Det är som en förbannelse, något måste göras annorlunda till nästa gång. Det får vi bara utvärdera och se vad som ska göra bättre.

Vad säger man till vallarna?

– Det är bara att vara ärlig och säga som det är.

LÄS MER: Johaug om utspelet: ”Nej, men vad i helvete!”

LÄS MER: Han träder fram och erkänner allt efter skandalen

LÄS MER: Skid-VM 2019 – allt du behöver veta