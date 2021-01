Frida Karlssons plan – efter succéstarten

Frida Karlsson, 21, chockade alla genom att sluta trea i sprinten i Val Müstair. Nu ligger hon också trea i totalställningen i Tour de ski, 12 sekunder efter tvåan Jessica Diggins och 16 sekunder efter ledaren Linn Svahn.

Under lördagen väntar en 10 kilometer klassiskt med masstart – en distans där hon stortrivs. Det var till exempel där hon tog VM-silver bakom Therese Johaug i Seefeld 2019.

– Det ska bli riktigt kul faktiskt, säger Karlsson.

Hon fortsätter:

– Vi får se hur det blir med väder och snöfall och så där och hur vi ska lägga upp taktiken. Det kan nog bli lite lagkörning.

Ebba över minuten efter

Rapporterna säger att det blir snöfall under loppet. Det brukar innebära att det är svårt att ligga i täten, eftersom det ligger nysnö i spåret. Och det öppnar för att många åkare ska kunna vara med i kampen om pallplatserna hela vägen in till avslutningen.

Det är ett scenario som både Frida Karlsson och Ebba Andersson vill undvika. De vill helst sätta ett rasande tempo och skaka av sig så många som möjligt, för att undvika en spurtuppgörelse.

För att lyckas med det kan det krävas ett samarbete i det svenska laget.

– Det kan ju bli aktuellt att växeldra, för jag vet att vi är några i det svenska laget som vill hålla hög fart från start, säger Karlsson.

Ebba Andersson pekades precis som Frida Karlsson ut som en av de stora favoriterna inför Tour de ski, nu när Therese Johaug saknas. Men för hennes del fick touren sämsta möjliga start.

Andersson ute ut redan i kvalet under sprinten (med en sekunds marginal) och är redan en minut och tolv sekunder efter Linn Svahn i sammandraget. Det är dock tid som hon ska kunna hämta in under de sju återstående etapperna.

