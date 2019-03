Frida Karlsson fick sitt stora genombrott under VM i Seefeld, där hon knep både guld (stafett), silver (10 kilometer klassiskt) och brons (skiathlon).

Men sen kom ett bakslag.

19-åringen från Sollefteå tvingades lämna återbud till helgens tävlingar i Falun på grund av en förkylning.

Den kommer dock inte att stoppa henne när världscupen avslutas i Kanada 22-24 mars.

Tre tävlingar väntar

Sverige har släppt sin trupp — och Frida Karlsson är med.

Det är även Stina Nilsson, som jagar totalsegern i sprintcupen. Hon stångas där med den norska rivalen Maiken Capsersen Falla och mycket talar för att allting kommer att avgöras där borta i Kanada.

Det är tre tävlingar som väntar, alla i Québec. Under fredagen är det sprint i fristil, under lördagen är det masstart i klassiskt och under söndagen jaktstart i fristil.