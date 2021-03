Ebba Andersson vann igen. På söndagen blev segermarginalen 25 sekunder ner till den före detta klubbkamraten Frida Karlsson, som igår var ilsken när hon passerade den mixade zonen.

Efter söndagens lopp utvecklade hon sina tankar om kroppen, som hon menar inte fungerar.

– Ja jag är väl nöjd med att jag biter i, men det är ingen skön känsla att åka när man är trött.

Är du trött redan från start?

– Ja jag är inte pigg i kroppen, både huvudet och kroppen har väl slappnat av lite efter världscup och mästerskap. Jag behöver nog lite semester och ledighet, få nollställa huvud och kropp. Sedan är jag sugen på att vända blad och börja jobba mot nästa säsong, säger Karlsson.

SM-avslutningen går i Kalix, om två helger, där tremil för damerna och femmil för herrarna står på programmet, tillsammans med sprintstafett. Frida Karlsson ser trots allt fram emot det.

– SM i Kalix är så roliga tävlingar med stafetter, så det kommer nog gå av sig själv.

I början av säsongen så drabbades Karlsson av en inflammation i en ljumske, vilket har hämmat henne under hela säsongen, menar hon.

– Det har aldrig lagt sig helt. Jag har inte känt att jag stått med en 100-procentig kropp sedan en lång tid tillbaka.

”Jag siktade mycket mot ett mål”

Frida Karlsson inledde sitt träningsår tidigare än vanligt eftersom coronapandemin tvingade flera tävlingar under våren 2020 att ställa in. Det har gjort att hon fått in fler timmar på kontot än tidigare.

– Jag tränade väldigt hårt i somras och allt gick bra, sedan tror jag att bägaren rann över under hösten. Ser jag till året så har jag aldrig tränat mer, det rimmar väl lite med inflammationen, att vara för hårt belastad under en längre period.

Mentalt är du lite utcheckad?

– Ja, jag skulle ändå säga det. Jag siktade mycket mot ett mål, VM i år, och lade allt krut och mina tankar på det. När jag har bockat av det så, och man har jobbat hårt med en sak i två år så...nu behöver jag nog både fysisk och mental återhämtning. Sedan ska jag börja om med en nollställd kropp.

