Svenske Calle Halfvarsson gjorde ingen bra säsong ifjol och har tidigare berättat att han funderade på att lägga skidorna på hyllan efter fiaskot i VM i Seefeld. Men under fredagens världscupspremiär stod svensken på startlinjen och lyckades ta sig till en semifinal i sprinten i Ruka.

När det var dags för 15 kilometer klassiskt öppnade Halfvarsson starkt. Efter att ha passerat 3,1 kilometer var svensken på sjätte plats, men Halfvarsson kunde inte hålla uppe farten och tappade mot täten som främst bestod av hemmaåkaren Ivo Niskanen och norske Johannes Hösflot Kläbo.

Niskanen starkast

Det var även den duon som fajtades om segern, men norrmannen hade till slut ingen chans mot Niskanen som lyftes fram av hemmapubliken. Med 2 kilometer kvar hade hemmaåkaren åkt ifrån Kläbo och var då drygt 20 sekunder före tvåan.

I mål var Niskanen till slut 12 sekunder före tvåan Kläbo. Emil Iversen slutade trea.

Calle Halfvarsson tappade ytterligare och slutade på en 12:e plats. Jens Burman blev näst bäste svensk och slutade tre platser bakom Halfvarsson.

– Jag tycker att det kändes bra, men vid det andra loppet hände något. Då blev jag riktigt sliten. Jag gick på en smäll och fick mycket mjölksyra. Då är det svårt att få tillbaka krafterna. Det är klart att jag vill göra bättre ifrån mig än så här, men det är imon det ska avgöras. Jag hoppas att vi blir ett gäng som jagar, säger Calle Halfvarsson.

Calle Halfvarsson drog på sig en varning under ett rullskidslopp under sommaren. Den svenske åkaren levde därmed farligt under söndagens lopp då han tilldelas en verbal varning för teknisk förseelse.

– Jag lever lite på gränsen, säger Halfvarsson.

Vad hade du gjort om du hade blivit diskad?

– Då hade jag åkt hem efter att ha rivit huset där juryn sitter. Det är sjukt att det ska vara så här.

FIS jurychef Pierre Mignerey om varför Halfvarsson tilldelades en varning.

– Det var i en sväng som han slarvade med den klassiska tekniken och vi valde att ge honom en muntlig varning. Det var inte så pass allvarligt att vi övervägde att ge honom ett nytt gult kort, vilket hade inneburit att han blivit diskad. Men hade han gjort samma sak två-tre gånger, då hade det kunnat hända, säger Pierre Mignerey, Fis jurychef.

Nu varnas den svenske stjärnan.

– Det här är ändå något vi bär med oss framöver. Skulle han göra samma sak nästa helg så har vi med oss att han fick en muntlig varning här. Calle måste vara försiktig nu.

Även Johan Häggström och Björn Sandström lyckades vara bland de 30 bästa och fick därmed världscupspoäng.

Finske stjärnan dominerade på hemmaplan