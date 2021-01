Tour de ski är över – hur ser era lag ut och vad måste åtgärdas inför Lahtis?

HOLMBERG: Jag har Jessica Diggins (16.4), Rosie Brennan (12.4) och Ebba Andersson (17.5) på damsidan. Och jag måste så klart få in Therese Johaug (24.0) på något sätt. Troligen blir det Ebba som kastas ut från laget – främst av ekonomiska skäl. På herrsidan känner jag mig ganska nöjd med Alexander Bolsjunov (22.5), Denis Spitsov (11.0) och Maurice Manificat (9.6).

GADD: Åh, herregud. Att gå in i mitt managerlag efter Tour de ski var som att se en stad i rutiner efter ett bombnedslag. Här finns mycket att göra. Jag gör allt för att få in Therese Johaug (24.0) och skeppar skadade Frida Karlsson. På herrsidan plockar jag bort Denis Spitsov (11.0) för att kunna ta in en norrman, kanske Emil Iversen (15.6) som vann skiathlon på norska mästerskapet.

PETTERSSON: Märkligt nog sitter jag med exakt samma lag som Ludde efter Tour de ski - och därmed med samma problem: Johaug ska förstås in för INGET kan stoppa norskan från seger på lördag. Men till skillnad mot Holmberg så kastar jag naturligtvis inte ut Ebba Andersson. Däremot bye, bye till Diggins. Herrsidan är hyfsat stabil, men är väldigt sugen på att få in endera Sergej Ustjugov (16.6) eller Emil Iversen (15.6) i laget på något sätt.

Är det helt galet att satsa på Charlotte Kalla?

HOLMBERG: Hon kostar bara 11.6 och i den prisklassen är hon ett spännande val. Men... det är nog ändå ganska galet att ta ut henne i det här läget, när hon legat däckad i covid-19 och ska göra sin första världscupstart för säsongen.

GADD: Japp, det är galet. Vi vet inte hur bra Charlotte Kalla står sig i konkurrens med världseliten i år och hon har dessutom haft corona. Givetvis kan Kalla slå till direkt i comebacken, men jag vågar inte ta i henne med tång i mitt lagbygge. Inte än, i alla fall.

PETTERSSON: Ja, det är nog rent dumt. Den här helgen ska bara ses som Charlotte Kallas första internationella steg mot en plats i VM-truppen. Är Kalla topp 10 i skiathlon är det ett superresultat för Kalla - men ger väldigt lite för den som plockat in Kalla i PM-laget.

Vem blir skrällen i Lahtis?

HOLMBERG: Är det en skräll om Krista Pärmäkoski (14.2) slår Ebba Andersson och Jessica Diggins och slutar tvåa bakom Therese Johaug? I såna fall svarar jag Krista. Hon visade fin form under Tour de ski, har hemmaplan nu och brukar dessutom trivas i skiathlon.

GADD: De finska hemmaåkarna brukar trivas bra i Lahtis och jag hoppas att min outsider Johanna Matintalo (6.0) visar sig från sin bästa sida. Hon avslutade Tour de ski starkt med två femteplatser i klassiska lopp och är ett av Finlands mest spännande framtidsnamn. Fräls mig, Johanna!

PETTERSSON: Mja, den häftigaste skrällen är förstås om ryske björnen Sergej Ustjugov slår till i sitt första världscuplopp för säsongen. Om det möjligt? Jovars, Ustjugov visade strålande form på hemmaplan förra helgen och verkar mer än återställd efter sin covid-sjukdom.

Blir Therese Johaug er kapten i helgen?

HOLMBERG: Nej, faktiskt inte. Det finns ett stort problem med Therese Johaug den här helgen när det är stafett och det är att hennes lagkompisar inte riktigt är på den nivån vi är vana vid. Som jag ser det kan både Ryssland och USA slå dem i stafetten. Då känns Bolsjunov som ett säkrare val.

GADD: Jag tror faktiskt det. Johaug kommer garanterat vinna lördagens lopp och även om Norge inte är storfavoriter i stafetten så kommer de hamna på pallen. Jag säkrar upp den eventuella ryska dominansen med att ha kvar Markus Cramer (22.4) som tränare.

PETTERSSON: Nej. Med tanke på att norske superstjärnan Johannes Hösflot Kläbo står över i helgen är det bäddat för dubbla segrar för Alexander Bolsjunov i skiathlon och stafett. Så ”Bolle” får fortsätta bära kaptensbindeln i Brutala Bobacken.