Therese Johaug har dominerat i längdskidspåret sedan hon kom tillbaka efter sin två säsonger långa avstängning och är förstås storfavorit att ta hem skiathlon-tävlingen i Lillehammer.

I SVT:s studio inför tävlingen diskuterades det norska skidfenomenet och experten Johanna Ojala trodde inte att konkurrenterna skulle ha någon chans mot Johaug.

– Hon är i extremt gott slag just nu. Om vi jämför med i fjol vid den här tiden, så var det hennes bästa prestation att hon lyckades vinna i Lillehammer, för då var hon under isen. Men just nu är hon i mentalt och fysiskt väldigt bra skick.

”Hon vill väl skala ner henne”

Johaug har vunnit 15 av de 16 senaste distansloppen i världscupen. Vinterstudions programledare André Pops frågade Björn Ferry om hur han tror att känslan är som konkurrent till Johaug i ett masstartslopp.

– Det är svårt, det känns lite pissigt att ge upp innan, säger Ferry.

– Att tänka: ”okej hon kör i väg och vinner”. Men är hon så stark… vad ska man göra? Men det tror jag inte Kalla gör (ger upp), hon vill väl skala ner henne.

– Klart hon vill, sticker Johanna Ojala in.

– Men vad man ska göra? Det vet jag inte, suckar Ferry.

Therese Johaugs nya kross

Det skulle visa sig att det inte fanns så mycket att göra. De första 50 meterna av loppet så låg Johaug tvåa-trea, men sen var det inte längre något snack. Redan vid den första mellantiden, 0.8 kilometer, hade Johaug skapat sig en liten lucka ner till konkurrenterna.

En lucka som bara växte, växte och växte.

Vid skidbytet hade Johaug mer än 30 sekunder ner till andraplacerade Jessica Diggins. 800 meter senare var differensen över en minut.

Hon vann med 1.08.3 för amerikanskan. Heidi Weng slutade trea.

– Hon är helt ensam på den här nivån, säger Jacob Hård.

– Hon är i en helt egen division. Hon är så fantastiskt tränad, det ser man i andra sporter hon utövar med. Så i grunden handlar det om hennes kapacitet, men hon är inte en sån som nöjer sig med att vara bäst, utan hon utmanar sig själv hela tiden, hon vill vinna och vill vinna stort. Hon har en kapacitet som få andra haft i världshistorien, en helt unik tävlingsmänniska, säger Anders Blomquist.

Charlotte Kalla slutade sexa och talangen Moa Lundgren slutade nia, vilket möttes av stor glädje i SVT:s studio.

– Härligt, underbart, fantastiskt lopp som Moa Lundgren gör, säger Hård.

LÄS MER: Världscupen i längdskidor – allt du behöver veta

LÄS MER: Vinterstudion 2019 – så sänder SVT i vinter

LÄS MER: Ta ut ditt fantasy-lag i längdskidor – vinn resor