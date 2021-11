Experternas tips: ”Det är total idioti”

Philip Gadds lag

Victoria Carl är Philip Gadds äss i rockärmen.

Kommentar: Varsågoda, här har ni facit! Enligt mina ryska källor är Alexander Bolsjunov tveksam till tre starter i helgen. Stjärnan kommer att känna på kroppen under fredagens sprint och sedan ta ett beslut om det blir fler lopp i Ruka. Avstå honom! Den givne ersättaren är så så klart Johannes Hösflot Kläbo som är storfavorit till segern i sprinten. Herrlaget kryddas upp med hemmaåkaren Iivo Niskanen som jag tror tar hem det klassiska loppet och svenske sensationen Leo Johansson som fyndas till vrakpris!

I damlaget är Therese Johaug den självklara stjärnan och kaptenen. Utan henne i laget är man helt chanslös. Frida Karlsson är i pangform, så hon får också en given plats i mitt gäng. Tredjevalet överraskar nog många – jag tar in tyskan Victoria Carl som var på pallen i både sprint och distans under sitt genrep i Finland. Hon kan bli helgens smällkaramell som skickar mig högst upp i topplistan!

Tomas Petterssons lag

Tomas Pettersson kör på helryskt herrlag i Premium Manager.

Kommentar: Högst lurigt att plocka ut sitt lag innan man sett några startlistor, men...det här ska nog bli bra.

Speciellt damsidan är jag nöjd med. Frida Karlsson åker alla tre dagar och är självklart given. Therese Johaug lär vinna två av dessa dagar och är ett självklart val - och så Anna Dyvik som är i kalasform och har alla möjligheter att överraska rejält här.

Herrsidan? Det ska bli kallt som i mörkaste Sibirien hela helgen. Så självklart vänder man sig då österut för att hitta en trio som trivs i eländet. Jag räknar med att få säga ”spasiba” för alla poäng till trion Bolsjunov, Maltsev och obegripligt billige Bessmertnyh efter helgen.

Petter Östmans lag

Petter Östman petar Therese Johaug i sitt lag.

Kommentar: Ingen minns en fegis. Därför investerar jag tungt i den grymma, men ack så ojämna, Sergej Ustiugov. Han kan dominera hela helgen, men också ta det hela med en klackspark och åka in på plats 47 varje tävlingsdag. Jag känner på mig att den ryska björnen har vaknat på rätt sida och sätter mitt hopp till honom.

I övrigt är den mångsidige Emil Iversen och hemmahoppet Iivo Niskanen givna i laget.

På damsidan är det bara att tacka och ta emot när världscupvinnaren Jessica Diggins är vald av så få spelare. Väljer att avstå Therese Johaug (trots att hon lär vinna på lördag och söndag) men hoppas på en skräll av Frida Karlsson i sprinten på fredag. Förmodligen är det total idioti att gå emot Johaug. Men här kan man inte spela sarg ut. Det är våga för att vinna som gäller.

Ta ut ditt lag i årets Premium Manager här

Utmana Expressens reportrar! Gå med i ligan ”Skidsnack” med koden PXYW6HW5.