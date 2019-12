Experten: Straffet höjs – nu förändras allting

Klicka här för att sätta ihop ditt lag!

1) Hur mycket påverkar den här förändringen?

Spelet handlar fortfarande om att välja ut skidåkare som presterar bra i världscupen. Men nu gäller det att ha lite koll på schemat och tänka långsiktigt.

När det var -4 för extra byten kunde man i princip byta ut hela laget från helg till helg, eftersom man kunde dra in över 1 000 poäng under en tävlingshelg. Nu är det -60 som gäller och det är verkligen ett kännbart straff, det är ungefär så mycket poäng som en åkare drar in när den slutar sexa i ett vanligt distanslopp.

Mitt råd: Gör några extra byten redan nu, eftersom förändringen görs först efter helgen i Davos. Och tänk på att försöka få en balans i laget som gör att du kan hantera schemat framöver. I Davos är det sprint+distans och troligtvis har du redan ett lag som passar till det, men nästa helg är det sprint+sprintstafett i Planica och i princip alla distansåkare (bland annat Therese Johaug) kommer att vila. Kommer ditt lag att klara av det? Kanske borde du ha två sprintåkare på bänken redan nu som du kan växla in då?

Efter Planica väntar Tour de ski och då gäller det att kunna vrida tillbaka till ett mer distansbetonat lag, även om Touren är uppdelad i flera olika omgångar vilket kommer ge dig några fria byten längs vägen.

2) Vilka åkare borde man satsa på i Davos?

Två helger har gått och vi har fått många svar. Egentligen är det bara att titta på hur många poäng åkarna har dragit in för att få ett hum om vilka man borde satsa på.

Till exempel är Therese Johaug (23.0) exakt så bra som vi trodde på förhand. Johannes Hösflot Kläbo (20.0) är också väldigt bra att ha i laget. Och tränaren som drar in flest poäng är Norges Ole Morten Iversen (20.0). Vi har också sett att budgetalternativ som Katerina Razymova (5.5), Emma Ribom (4.7) och Jens Burman (7.0) kan vara bra att ha i laget.

Men nu har världscupen lämnat Skandinavien och flyttat ner till Alperna. Det brukar också kunna innebär att vissa åkare lyfter sig. Jag tror till exempel att Richard Jouve (8.5), Lucas Chanavat (9.0), Federico Pellegrino (12.8), Nadine Fähndrich (8.0) och Anamarija Lampic (8.0) är fem riktigt bra alternativ inför den här helgen – inte minst eftersom alla fem också lär köra i Planica nästa helg. Erik Valnes (7.2) är också ett hett tips, om man har plats för ytterligare en norrman.

3) Vilka åkare ska man akta sig för just nu?

Jag varnade för Stina Nilsson (16.3) redan inför premiären i Ruka och jag gör det igen, även om hon verkligen brukar trivas i Davos. Om man ska lägga så mycket pengar på en och samma åkare tycker jag att det ska kännas som säkra poäng och Stina Nilsson har inte visat den formen än. Då känns Jonna Sundling (9.7) som ett mer prisvärt alternativ.

Kanske är det också läge att byta ut Iivo Niskanen (10.6) som väldigt många har i sina lag. Han trivs bäst i klassiskt och har aldrig riktigt fått till det i Davos, där det alltid är fristil som gäller. Det är också en åkare som kommer att stå över Planica. Samma sak gäller Andrej Larkov (9.6) som aldrig ens varit topp 20 i Davos.

Som vanligt måste jag också varna för åkarna som inte åker i helgen, för de kommer inte dra in en enda poäng. Akta er för bland andra Frida Karlsson, Evelina Settlin, Johanna Hagström, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Östberg, Calle Halfvarsson och Eirik Brandsdal… Och håll koll på startlistorna som släpps under fredag kväll, ifall det kommer några sena återbud.

LÄS MER: Ta ut ditt fantasy-lag i längdskidor – vinn resor

LÄS MER: Världscupen i längdskidor – allt du behöver veta

LÄS MER: Tour de ski 2019/2020 – allt du behöver veta