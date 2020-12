”Ett idiotiskt beslut – kan kosta dig dyrt”

Vilka herråkare borde man satsa på i Dresden?

HOLMBERG: Jag har både Federico Pellegrino (14.0) och Andrew Young (6.7) i mitt lag och kommer behålla dem över helgen. Känns som två starka kort. Men den största favoriten i mina ögon är nog ändå Lucas Chanavat (12.0), som hann visa fin form i Davos innan han kraschade i kvartsfinalen. Vann dessutom i Dresden senast. Han måste in i laget.

GADD: Jag kommer behålla Federico Pellegrino (14.0) och krydda med Lucas Chanavat (12.0). De är två av världens bästa sprinters och utan Kläbo talar mycket för att de är etta och tvåa på lördag. Både Italien och Frankrike har starka lag och är några av nationerna som gör upp om segern i sprintstaffeten. Har du Pellegrino och Chanavat i ditt lag är chansen stor för en home run och maximala poäng!

PETTERSSON: Jodå, det är klart att Pellegrino & Chanavat är två supersprinters att ha i sitt lag den här helgen. Men letar man lite billigare alternativ så skulle jag varmt rekommendera Renaud Jay (7.5) och Gleb Retivyk (9.0). Båda trivs i stadssprinten i Dresden och kan mycket väl hamna på pallen.

Vilka damåkare ska man ha i laget?

HOLMBERG: Med tanke på den form Rosie Brennan (11.2) visat upp så borde man kanske tipsa om henne. Men i Dresden handlar allting om speed och sprintegenskaper. Därför ser jag Anamarija Lampic (12.0), Sophie Caldwell (10.0) och Laurien van der Graaff (8.5) som de starkaste korten. Alla tre har också hyfsade partners i sprintstafetten och borde kunna dra in en del poäng där.

GADD: Anamarija Lampic (12.0) är given i mitt lag. Hon var tvåa i Dresden förra säsongen och är både snabb och taktisk. Rosie Brennan (11.2) är ett perfekt val i detta läge, tycker jag. Det finns segerchans i båda loppen och med tanke på hennes tokform kommer du vilja ha in henne i ditt lag till Tour de ski. Har du råd och byten kvar – släng in Natalia Nepryaeva (18.0)! Sprintformen är god och hon kommer vara en av de första åkarna uppför Alpe Cermis när Tour de ski avgörs.

PETTERSSON: Mycket beror på hur ditt lag ser ut - för precis som Gadd är inne på kan det vara klokt att redan nu fundera på ditt Tour de ski-lag. Och då är förstås Brennan ett bra val - även om hon knappast är på pallen individuellt i Dresden. Nadine Fähndrich (10.5) är ett annat bra namn - kommer att vara högt upp både individuellt och i stafetten.

Hur mycket ska man tänka på Tour de ski?

HOLMBERG: Ganska mycket. Tour de ski inleds med en omgång som innehåller både sprint, masstart och jaktstart. Många poäng som står på spel där och du kommer vilja ha in åkare som Frida Karlsson (17.0) och Ebba Andersson (17.5). Det kan därför vara smart att byta in någon av dem redan nu och sätta på bänken, eller helt enkelt spara några byten.

GADD: Det är lätt att stirra sig blind på helgens tävlingar, men man får inte glömma att Premium Manager är ett maraton. Byt inte ut några svenskar eller finländare om de sitter på din bänk i dagsläget. Det är ett idiotiskt beslut som kan kosta dig riktigt dyrt. Slösa inte alla pengar på dyra sprintåkare bara för att maxa dina chanser i Dresden. Spara lite på banken – både pengar och byten – så att du kan göra en totalrenovering lagom till Tour de ski och få in storfavoriterna Frida Karlsson (17.0), Ebba Andersson (17.5) och Alexander Bolsjunov (22.5).

PETTERSSON: Ja, jag håller med herrarna ovan. Det kan vara väldigt smart att spara åtminstone ett byte till Tour de ski. För du vill inte börja touren med att sitta med ett gäng sprintspecialister i laget - då är det bättre att vaska lite poäng den här helgen.

Hur nöjd är du med din säsong så här långt?

HOLMBERG: Tre starka getingar. Jag ligger 32:a totalt och är framför allt nöjd med att ha prickat in Tatjana Sorina (5.6) i Ruka. Gjorde en stor miss inför Davos där jag inte riktigt trodde att Rosie Brennan (11.2) skulle leverera på det här sättet och i stället satsade på Nadine Fähndrich (10.5). Men jag ligger i alla fall före både Tomas och Philip – och det är så klart det viktigaste.

GADD: Två svaga getingar. Jag ligger bakom Ludvig och Tomas i totalställningen och det är helt oacceptabelt. I Ruka gick jag bort mig helt och missade att ta ut Tatjana Sorina (5.6) vilket gav mig ett rejält underläge direkt. Men jag är inte orolig, många tävlingar återstår och till slut kommer jag ta mig förbi. Påminnelse till mig själv: Avslöja inte helgens drag för Ludvig och Tomas vid kaffeautomaten, de kopierar bara dina byten!

PETTERSSON: Fruktansvärt missnöjd. Speciellt för att jag är så fascinerande korkad att jag inte ens bryr mig om mina egna råd. Ta bara inför förra helgen när jag tipsade om att Rosie Brennan och Artem Maltsev var två kanonklipp. Men plockade jag in någon av dem i laget? Icke. Det är ju skämskudde på det. Otroligt pinsamt för Gadd att jag ändå är före honom i totalställningen.