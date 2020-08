Northugs TV4-show sänds som planerat

Efter att skidikonen Petter Northug stoppades för fortkörning i torsdags kväll och polisen sedermera fann kokain i hans hem, är norrmannen nu misstänkt för tre brott; två mot trafiklagen och ett mot narkotikalagen.

Under sommaren har Petter Northug spelat in den kommande säsongen av ”Sverige mot Norge” i TV4, som även sänds i Norge, då under namnet ”Landskampen” i TV2.

Northug är programledare tillsammans med den svenske skidlegendaren Gunde Svan.

Både TV4 och TV2 planerar att sända programmet, trots incidenten med Northug, det bekräftar nu båda tv-kanalerna.

Enligt VG togs beslutet efter ett krismöte hos TV2. Men programmet kommer att sändas som planerat med premiär 11 september i Norge och i Sverige i vinter.

– Vi ser allvarligt på det som har hänt. Det är en allvarlig incident och en oklok handling av Northug. Och vi bagatelliserar inte det genom att sända programmet. Men vi ställde det mot att kasta en hel produktion. Och då blev beslutet att sända programmet som planerat, säger TV2:s kanaldirektör Trygve Rönningen till mediasajten Kampanje.

Northugs roll tonas ned

Programmet kommer dock att göras om, och Petter Northug kommer att få en nedtonad roll.

– Det hade varit naturligt att profilera programmet med Northug. Men nu väljer vi av förklariga skäl att tona ned hans roll, säger Rönningen.

Charlie Forsberg, kommunikationschef på TV4 bekräftar att kanalen står bakom beslutet i Norge.

– Vår utgångspunkt är att detta inte påverkar premiären på TV4 senare i vinter. I övrigt hänvisar vi till TV2, skriver Forsberg i ett sms.

Gunde Svan chockad

Svenske skidledgendaren Gunde Svan har tidigare berättat för SportExpressen att han chockades av beskedet om programledarkollegan Petter Northugs brott:

”Det kan inte vara sant! Det var min första tanke. Vi har arbetat ihop under sommaren med programmet Sverige mot Norge. Allt med inspelningen fungerade perfekt. Vi hade ett bra samarbete och kompletterade varandra, det flöt på utan problem.”