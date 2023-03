Det var i semifinalen i Lathis som Edvin Angers sprintsäsong plötsligt tog slut. Ondrej Cerny kraschade när han försökte ta en kort kurva och då drog han med sig Anger i fallet.

– Det är så onödigt, Cerny försöker få en kortare kurva och det är det som ställer till det för så många andra när man gör så där, säger experten Anna-Karin Strömstedt i Viaplay.

Efter målgång var Anger förbannad. Han var snabbt framme hos Cernt och frågade ”What the fuck are you doing?”.

– Jag frågade vad han höll på med och han sa direkt förlåt, säger Anger om konversationen.

Diskades efter fällningen

Efter ordväxlingen tilldelades svensken ett gult kort för en ”teknisk överträdelse”. Det är hans andra för säsongen och han blev därmed diskad.

– Han fäller mig, det är tråkigt att det ska sluta på det viset.

– Jag tjänar inget på det, jag ställer mig upp och trampar i väg med tre skär.

20-åringen tycker varningen är hård.

– Den är tuff. Det känns väldigt hårt, jag tjänar ingenting på det. Det finns inga ord, det är bara konstigt, det finns ingen logik.