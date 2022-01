Ebba riktar kritik mot touren efter succén

Frågan var uppe för diskussion redan dagen före den avgörande klättringen.

Tidigare startade åkarna i en jaktstart, utefter hur de låg till i totalen. I år skulle alltså Natalja Neprjajeva ha stuckit i väg först, och en minut och 14 sekunder senare hade Ebba Andersson skickats i väg för att ta upp jakten på ryskan i slalombacken Alpe Cermis.

Men de två senaste åren har allting avgjorts som en masstart, och åkarnas tid i den avgörande klättringen läggs till den totala tiden i sammandraget.

– Det är förvirrande. För åskådarna och tv-tittarna var det lättare att hålla koll på resultaten, sa finskan Krista Pärmäkoski.

Ur svensk synvinkel blev det hyfsat tydligt under tisdagens klättring. Ebba Andersson slutade tvåa i mål, och blev även tvåa i totalen.

Ebba vill se en förändring

Men sedan blev det rörigare. Heidi Weng vann klättringen, men slutade trea i Tour de ski. Totalsegraren Natalja Neprjajeva var fyra i mål. Fransyskan Delphine Claudel var trea i mål, men slutade elva i sammandraget.

Ebba Andersson menar att det blir svårare att skapa stora tidsavstånd då åkarna är samlade när backen börjat.

– Alla är väldigt fräscha när man går in i backen och det är svårt att skapa allt för många sekunder. För tävlingen i sig hade det blivit betydligt högre fart från start om vi hade gått en jaktstart och man visste att varje sekund man kan knapra in fram till backen är värdefull. I stället för den transportsträcka det nu blir när i stort sett ingen är sugen på att hålla särskilt högt tempo fram till backen. Jag hade med det i åtanke gärna sett att det var en jaktstart som vi gick i dag.

Vad har ni åkare fått för förklaring av Fis till den här förändringen?

– Egentligen inget alls, det är bara att förhålla sig till det.

Men du hoppas att de ändrar det här till kommande tourer?

– Ja, men just så som loppen har utvecklats under åren hade jag gärna sett att det varit en jakt under den avslutande etappen.

Fis förklarar: ”Öppna för diskussion”

Pierre Mignerey är tävlingschef på det internationella skidförbundet Fis. Han förklarar att förändringen genomfördes för att klättringen i sig skulle bli en intressant distans, i stället för att ledaren – som ofta har ett enormt avstånd ner till de andra – ska åka helt ensam hela loppet.

– Om du ser till totalen på både dam- och herrsidan, det hade blivit svårt att få själva loppet i sig intressant. Vi hade bara sett Johannes och Natalja i ledningen. Det kanske är tydligare för tv-publiken, men samtidigt har vi grafik med den virtuella ställningen hela tiden. Vi är öppna för diskussion men vi tror att masstarten ger alla åkare en chans att glänsa. Vi såg Claudel på tredjeplatsen, en sådan åkare hade inte ens haft något intresse att avsluta touren om det inte varit masstart.

Ni vill skapa intresse kring segern i själva etappen?

– Ja och inte bara ta vinnaren i mål, det är kul att även se ledaren kämpa mot de andra.

