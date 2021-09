”Ebba är på väg mot en ny nivå”

Ebba Andersson går in i OS-säsongen 2021/22 med en redan urstark meritlista. Ett OS-silver i stafett från 2018, fyra VM-medaljer totalt (guld och silver i stafett), varav två individuella brons från VM i vintras, i skiathlon och 10 kilometer fritt. Dessutom har hon totalt 25 pallplatser på sina fem säsonger i världscupen.

Det är inte många som kan matcha henne, trots det har Andersson känt att hon inte nått sin fulla potential.

– Nu under VM, när jag åkte in på en tredjeplats och fick ta emot bronsmedaljen, kände jag: ”Nej, det här är inte allt”, sa hon till SVT under VM i Oberstdorf i år.

– Jag vill mer än bara så här. Jag har inte nått ända fram än.

Så har Andersson gjort om sin träning

Så för att nå fram så la Andersson under sommaren om sin träning.

– Jag har gjort lite förändringar i träningen även om grundstommen är ganska lik. Jag har försökt att dra ner på vissa moment, öka på andra och det har varit mer optimalt för mig, så att man har en bättre balans och inte kliva över den berömda gränsen, säger hon.

Har det varit svårt att hitta den balansen?

– För ett år sedan var jag rätt sliten vid den här tiden på året, det är jag inte nu. I år upplever jag att jag har hittat en optimal väg framåt. Det har varit betydligt svårare tidigare år, då har jag trillat dit och blivit ganska sliten i perioder. I år så upplever jag att träningen har flutit på bra och jag har kunnat ta åt mig i träningen.

Ebba Andersson: ”Ligger på en högre nivå”

Det har i sin tur lett till att Andersson känner sig starkare än någonsin.

– Jag upplever att jag har en bra träningssäsong bakom mig. Jag har fått till det jag vill i träningsväg, så jag känner att jag ligger på en högre nivå än vad jag nånsin gjort tidigare. Sen är det så klart svårt att säga hur det kommer att falla sig ut under tävlingssäsongen.

– Men jag anstränger mig varje dag för att göra ett så bra arbete som möjligt. Sen hur långt det räcker mot de jag åker mot får vi se, men jag kan lova att jag gör det för att åka så fort jag kan.

Tränarens ord om Ebba: ”På väg mot en ny nivå”

Tränaren Stefan Thomson håller med om att Ebba Andersson ser väldigt stark ut just nu.

– Hon har faktiskt sett jättebra ut hela försäsongen - det kan jag absolut hålla med om. Det ser ut som att Ebba är på väg mot en ny nivå.

Hon var ju annars på en rätt hög nivå redan förra säsongen?

– Jo, det var hon ju (skratt). Så det här ser intressant ut.

Vad är det ni har förändrat i sommar?

– Det är egentligen inga stora grejer - men ibland kan även små förändringar ge ganska stora resultat för de som tränar så här mycket.

Till exempel?

– I Ebbas fall att dra ner på de högintensiva passen i början av försäsongen, att i stället förskjuta de till senare.