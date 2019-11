Ebba Andersson skadad en vecka innan premiären

Ebba Andersson fick ett stort genombrott under den förra skidsäsongen och väntas ta ytterligare kliv under den kommande vintern. Men svenskan har inte fått någon bra start på säsongen. Allehanda skriver att Andersson halkade under en löprunda och slog i knät.

– Hon fick ont direkt efter så vår sjukgymnast åkte och hämtade henne och lindade det på plats. Det för att lindra både skada och smärta så mycket som möjligt, säger Selin till tidningen.

Tvingats till knäoperation

Det här är inte den första gången den svenska skidåkaren har problem med den kroppsdelen. Under 2016 tvingades Andersson till två knäoperationer och under sommaren 2018 tvingades hon avstå ett läger på grund av knäproblem.

– Vi har vidtagit de åtgärder som vi behöver göra. Rent medicinskt kan jag inte uttala mig mer om det. Hon hade ont efter och fick hoppa på kryckor, säger han.

Nu råder det osäkerhet kring 22-åringens medverkan under Sverigepremiären under den kommande helgen.

Jag kan inte säga någonting. Jag har inte den kompetensen och möjligheten att uttala mig. De ska kolla på Ebba till veckan på en gång, säger Selin.