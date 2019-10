Nathalie von Siebentahl, 26, har varit en av toppåkarna i världscupen under de senaste åren. Till exempel var hon sjua på tremilen under VM i Seefeld så sent som i vintras.

Trots det väljer hon nu, högst överraskande, att avsluta karriären.

– Både huvudet och kroppen gav upp. Nu är jag övertygad om att mitt beslut att pensionera mig från sporten är rätt beslut, säger Nathalie von Siebenthal till tv-kanalen SRF.

Men beslutet handlar också till viss del om Therese Johaug.

”Passar inte Nathalie”

Hennes tränare Peter von Allmen berättar att Johaug har förändrat loppen efter sin comeback från dopingavstängning. Hon sätter ofta ett högt tempo direkt från start – och övriga åkare försöker så klart hänga på.

Det passar inte riktigt Nathalie von Siebenthal.

– Det upplägget som Johaug står för, och påverkar hela fältet, det passar inte Nathalie, säger Peter von Allmen till Dagbladet.

– Det var hennes problem förra vintern. De nedslående resultaten förra året har gjort något med hennes motivation och glädje till längdskidsporten.

Karlsson om förklaringen

Frida Karlsson, som fick sitt stora genombrott i vinras, tycker att det hela låter märkligt.

– Det tycker jag inte är en ursäkt. Alla går efter att utvecklas och åka så fort man kan. Det spelar ingen roll om man heter Nathalie, Therese eller Frida. Alla strävar efter att åka så fort man kan. Det är ingen ursäkt att skylla på någon annan, säger Karlsson till TT.

– Jag känner mest att man får fokusera på sig själv och tänka på att göra sitt bästa utifrån sina egna styrkor. Om hon (Johaug) öppnar hårt... Nej, jag vet inte. Man kan inte tänka på andra åkare på det sättet. Man får lägga upp sitt eget lopp, det går inte att styra vad någon annan gör.

