”Det kan Frida glömma – är inte säker på henne”

Vilka åkare byter ni in i helgen?

GADD: Jag plockar in Linn Svahn (15.0) utan att blinka och säger bye bye, Brennan. Svahn är som vanligt storfavorit i sprinten och kan hänga på länge i toppen under masstarten med. Dessutom väntar sprint och sprintstafett i Ulricehamn nästa helg så att ta in Svahn är en total no brainer för mig.

HOLMBERG: Ja, det är klart att Linn Svahn måste in i laget. Klassisk sprint passar henne som handen i handsken – och hon borde även kunna skrälla i masstarten som också går i klassisk stil. Men det viktigaste bytet gör jag på tränarbänken: Markus Cramer (22.4) får kliva åt sidan och in kommer helgens viktigaste spelpjäs: Ole Morten Iversen (24.4).

PETTERSSON: Hade gärna plockat in Linn Svahn - men måste nog avstå av ekonomiska skäl. Har annars en känsla av att det här kommer att handla mycket om Norge - Falun-helgen är åkarnas sista test innan truppen till VM tas ut. Så därför säger jag adjö till Bolsjunov - och välkommen in i laget, Johannes Hösflot Kläbo (22.0).

Frida Karlsson. Foto: ERIK MÅRTENSSON / BILDBYRÅN

Frida Karlsson gör comeback efter skada - tar hon plats i era lag?

GADD: Nej, det kan hon glömma. Frida kan sluta högt i resultatlistan i distansloppen men till den prisklassen (17.0) måste jag kunna lita på att åkaren levererar. Det är jag inte helt säker på här. Då är Ebba Andersson (17.5) ett stabilare alternativ.

HOLMBERG: Jag tror faktiskt mer på Frida Karlsson än Ebba Andersson den här helgen, med tanke på den sprintform Frida visade upp i Tour de ski. Men hon tar ändå inte plats i mitt lag. Som det ser ut just nu ställer jag upp med Linn Svahn, Therese Johaug (24.0) och Jessica Diggins (16.4).

PETTERSSON: Nej, då hade jag tvingats byta ut Ebba Andersson och det vill jag inte alls göra. Är mer intresserad av att skeppa den allt formsvagare amerikanskan Rosie Brennan ur mitt lag. Frågan är bara hur? Sitter med svår ångest här på torsdagskvällen. Behöver nog kolla värmningen i samband med skidtesterna före start på fredag.

Therese Johaug är på plats i Falun. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Therese Johaug tog två segrar i Lahtis. Får hon er kaptensbindel i Falun?

GADD: Det kan du hoppa upp och sätta dig på! Ni minns förra helgen, va? Ludvig och Tomas flinade åt mig när jag valde Johaug före Alexander Bolsjunov (22.5). Men vem skrattade i slutet av tävlingshelgen i Lahtis? Precis. Johaug spelar fortfarande i en egen liga och får min kaptensbindel snabbare än du hinner säga flourvalla.

HOLMBERG: Det vore inte helt galet att behålla bindeln på Bolsjunov. Han har trots allt chansen att vinna tre lopp här, medan Johaug ”bara” lär vinna två. Dessutom har Bolshunov döpt sin hund till Falun, så han borde ju trivas här. Men efter förra helgens debacle vågar jag inte lita på ryssen. Johaug är min kapten!

PETTERSSON: För att vinna måste man våga - det vill säga välja något helt annat än sina ärkerivaler. Så jag sätter bindeln på Kläbo i helgen. Må den flinke norrmannen oberört springa förbi alla andra uppför Mördarbacken i helgen. För i så fall kan jag säga adjö till såväl Ludde som Phille.

Johannes Hösflot Kläbo kommer inte till Ulricehamn. Foto: ULD PALM/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sprinthelg i Ulricehamn väntar nästa helg. Ska man börja planera för det redan nu i sitt lag?

GADD: Ja, det är smart att se till att ha minst tre, fyra sprinters i laget redan nu. Har du råd så plocka in en sprintspecialist och sätt på bänken i Falun, så har du guldläge i Ulricehamn. Och kom ihåg: Inga norska toppåkare kommer åka till Ulricehamn, så ge tusan i Johannes Hösflot Kläbo (22.0).

HOLMBERG: Det är bra att tänka långsiktigt, men kom också ihåg att det är tre lopp i Falun och bara två i Ulricehamn. Den här omgången är alltså viktigare än nästa. Därför prioriterar jag att få in Ole Morten Iversen nu – för att sen byta bort honom nästa helg.

PETTERSSON: Det är förstås stentrist att tänka långsiktigt. Jag går all in på Falun, satsar på att bomba in poäng här under tre dagar - sen räcker det med att plocka in två vassa sprinters nästa helg. Dumt? Förmodligen. Men ibland är det just genom att vara lite korkad som du får mest skoj här i livet.