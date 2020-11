Charlotte Kalla, 33, har som målsättning att ta sig tillbaka till den absoluta världstoppen den här säsongen. Det stora målet är VM i Oberstdorf i slutet av februari.

Men uppladdningen har inte blivit som hon tänkt sig.

I förra veckan kom beskedet att Kalla blivit smittad av coronaviruset. Hon hade då huvudvärk och feber.

Kalla berättade i ett pressmeddelande:

– Jag mår bättre i dag och är fortsatt optimistisk om ett snabbt tillfrisknande. Jag har regelbunden kontakt med ”Pliggen” som är ett stort stöd och jag följer de protokoll som förbundet och laget har satt upp för detta.

Sex dagar senare är Kalla fortsatt inte symptomfri. Och med bara tre dagar kvar till skidpremiären i Bruksvallarna framstår det som osannolikt att hon kommer att komma till start.

– Om hon ska tävla i Bruksvallarna? Vi ska följa Charlotte nu och så får vi ta ett beslut när vi känner oss redo för det, säger landslagsläkaren Per ”Pliggen” Andersson när SportExpressen ringer upp honom.

Kan sätta sig på hjärtat

Han fortsätter:

– Men…det här är det svåraste jag ställts inför, hur man ska hantera hela den här situationen med covid och en del i den situationen är det här som vi kallar för ”return to play” som är den stora utmaningen för oss.

Hur tänker du där?

– Vi har en potentiellt väldigt allvarlig infektion. Vi vet att det här viruset har en benägenhet att sätta sig på hjärtat. Och det är just den aspekten vi är mest oroliga för när det kommer till längdåkning, eftersom det är en av idrotterna som ställer högst krav på hjärtat. Där måste vi vara extra noggranna med hur vi hanterar återgången till träning.

– Sen är det också en infektion som beter sig lite annorlunda mot många andra infektioner som vi handlägger. Man kan känna sig bra och sen får man ett bakslag – det kan gå fram och tillbaka. Det är också något vi måste ta hänsyn till i det här.

Men det här handlar inte specifikt om Charlotte, utan en generell osäkerhet?

– Precis.

Blir det ändå några extra betänkligheter med just Charlotte eftersom hon haft problem med hjärtat tidigare?

– Det blir alltid individuella bedömningar. Framför allt när vi pratar om covid. Där måste man göra en sammantagen riskbedömning. Vi måste väga in hela bilden.

Det var för fyra år sen, i samband med världscuppremiären i finska Ruka, som Charlotte Kalla fick problem med hjärtat. Undersökningarna efteråt visade att hon hade drabbats av förmaksflimmer.

Det var dock helt ofarligt för henne att fortsätta längdkarriären.

Nära kontakt med hjärtdoktor

Kan du berätta någonting om hur er tidsplan ser ut för återgång till träning efter covid-19?

– Vi har gjort olika protokoll utifrån dels hur länge du haft symptom och sen även graden av symptom, säger Per ”Pliggen” Andersson.

– Först och främst måste man vänta tills Charlotte är helt symptomfri. När vi kommit i mål där får vi titta på hur länge det här varat och hur allvarliga symptomen varit, och sen utifrån det får man använda sig av olika strategier.

Vilka bollar du med för att ta beslut i såna här frågor?

– Jag har pratat med en rad internationella kolleger. Jag hade till exempel ett möte med sex andra olympiska doktorer för några veckor sen där vi bara pratade om covid. Jag jobbar också nära en hjärtdoktor, Anders Englund, som är en viktig resurs i just covid-frågorna. Vi har framför allt en väldigt tät dialog kring just ”return to play”.

Den nationella premiären i Bruksvallarna avgörs 20-22 november. Efter det väntar världscuppremiären i Ruka den 27-29 november.

VM i Oberstdorf startar den 23 februari och pågår fram till 7 mars.

