Allting började med att Hajo Seppelt, journalist på tyska tv-kanalen ARD, gick ut med nyheten om att en dopingrazzia gjorts i Seefeld. Det hela kallades för ”Operation Aderlass”.

En märklig stämning spreds plötsligt i VM-orten.

– Dopingrazzia? Det är ingenting som vi har märkt eller sett någonting av alls, förklarade Sveriges presschef Katarina Medveczky.

– Jag har inte märkt någonting. De har inte varit hos oss. Jag vill inte kommentera mer än så, sa Finlands förbundskapten Matti Haavisto.

Sen gick Krone Zeitung ut med uppgifter om vilka åkare det handlade om.

Österrike bekräftar nyheten

Enligt Krone Zeitung handlar det om de två sprintåkarna Dominik Baldauf och Max Hauke, som sensationellt slutade som sexa i sprintstafetten.

”Vad kostar det att få drömmar att gå i uppfyllelse? Mod. Bara mod”, skrev Baldauf på Instagram efter framgången.

Båda två har gripits av polis och är misstänkta för bloddoping, enligt tidningen, och riskerar tio år fängelse.

– Jag fick det bekräftat nu, det är Hauke och Baldauf, säger norrmannen Trond Nystad som är utvecklingsansvarig på Österrikes skidförbund.

Vad vet du?

– De är tagna av polis och är misstänkta. Exakt för vad har vi inte fått bekräftat, men vi vet nu att det är de två som hålls i förvar av polis.

Ni har inte fått höra något anklagelserna?

– Nej. Jag är på stadion och testar skidor just nu. Jag fick precis den här informationen. Jag vet inte om de har Hauke och Baldauf i Seefeld eller Innsbruck. Jag vet inte var de är.

Hur känns det här?

– Det är svårt att hitta ord just nu. Om det stämmer, att de har fuskat så in i helvete, så är de två idioter som förstör sporten och livet för så många. Jag fattar inte hur fan folk kan hålla på så.

Dominik Baldauf och Max Hauke skrällde sig till en fin sjätteplats i sprintstafetten. Foto: GEPA PICTURES/ THOMAS BACHUN / GEPA BILDBYRÅN

Polisen: Fem elitåkare är gripna

Österrikisk polis bekräftar i ett pressmeddelande att totalt fem aktiva elitåkare har gripits: två österrikare, en kazak och två ester.

”Byrån för bekämpning av organiserad brottslighet har krossat ett internationellt dopingnätverk”, skriver de.

”Organisationen är misstänkt för att ha ha dopat elitidrottare i åratal för att förbättra deras prestationer i inhemska och internationella tävlingar”, fortsätter polisen.

Under en presskonferens berättar polisen att de har arbetat i månader för att krossa dopingnätverket. Utöver de fem elitåkarna har man gripit läkaren Mark Schmidt, som sedan tidigare har kopplingar till bloddoping inom cykelsporten.

Dieter Csefan, österrikisk polischef, och Hansjoerg Mayr, talesperson för österrikiska åklagarmyndigheten vid onsdagens presskonferens Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Polisen fick bekräftat att ledaren i dopingnätverket var på väg till VM. Därför beslutade de sig för sig för att agera under onsdagen.

– Vi visste att han skulle träffa flera utövare under VM. Därför beslutade vi oss för att gripa honom nu. Vi har haft ett övervakningsteam som har följt dem (åkarna) i flera dagar inför och under VM. Vi har sett att de här fem utövarna har besökt personer i närverket både innan och under mästerskapet, säger Hansjörg Mayr, talesperson för österrikiska åklagarmyndigheten.

Totalt har 120 personer varit inblandade i razzian som genomfördes under onsdagen. Bland annat har polisen genomgört 16 husrannsakningar och slagit till mot en klinik i Erfurt.

– Vi har hittat ett olagligt dopinglaboratorium i Tyskland och dopingpreparat, säger Hansjörg Mayr.

Fyra åkare kom aldrig till start

Nyheten om dopingskandalen kom timmarna innan start i onsdagens VM-lopp över 15 kilometer.

Där kom fyra anmälda åkare aldrig till start: den utpekade österrikaren Max Hauke, esterna Andreas Veerpalu och Karel Tammjärv samt kazakiske stjärnan Alexej Poltaranin. Den utpekade Dominik Baldauf var aldrig anmäld till loppet.

Alexey Poltoranin, i mitten, tillsammans med Johannes Kläbo (vänster) och Calle Halfvarsson efter segern i Planica i januari 2017. Foto: ANDREJ TARFILA/REX/SHUTTERSTOCK / ANDREJ TARFILA/REX/SHUTTERSTOCK/ REX FEATURES

Estländske åkaren Raido Ranke är chockad över nyheterna och vet inte varför Andreas Veerpalu eller Karel Tammjärv kom till start.

– Jag hörde 20 minuter innan start att de inte kommer till start. Jag frågade om de var sjuka men fick inget svar. Jag har fått all information här, efter loppet, säger han.

De uppges vara misstänkta i dopinghärvan.

– Det är fruktansvärt nyheter. Jag är chockad, såklart.

Alla undrar: är det estländska landslaget rent eller inte?

– Jag tror att vi är ett rent lag. Jag tror inte att de använder något.

Svenska stjärnorna Daniel Rickardsson och Jens Burman är bedrövade över nyheten.

– Det är såklart förfärligt att det är så. Inte alls kul, säger Burman.

– Jag är förvånad över att de är så dumma. Sanningen kommer ju alltid fram. Antidopingssystmet verkar fungera och jag är glad att de åker fast. Det är bra så att man får bort dem från sporten. De har ingenting här att göra.

Polisen berättade att en av åkarna hittade de med en spruta intryckt i armen.

– Då är det rätt kört för honom. Det smutskastar ju sporten. Det är inte alls bra.

Daniel Rickardsson:

– Stämmer det här så tycker jag man ska ta till med hårdhandskarna. Alla som fuskar ska åka dit. Det är oerhört tragiskt för sporten, säger han.

– Man blir irriterad och förbannad. Det svärtar ner sporten.