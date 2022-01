”Då dog en del av skidåkarhjärtat”

Mitt under Tour de ski tog sig Calle Halfvarsson tid att svara på frågor som SportExpressens läsare skickade in.

Halfvarsson svarade på frågorna i en livesändning ledd av Philip Gadd, och Halfvarsson berättade bland annat vad har gör med de pengar han tjänar på skidkarriären.

– Jag sparar en hel del, man ska ju leva vid sidan av skidorna på sommaren och så där också. Jag bor ju i hus så det går åt varje månad till el och räkningar och mat och allt.

Hur tydligt märks det på kontot om du inte har en så framgångsrik säsong?

– Har du några tyngre år utan att prestera kommer det inte in några pengar, det är en tuff bransch. Du måste nästan vara topp tio för att det ska komma in några riktiga pengar, men jag har bra sponsorer och via landslaget så jag kan leva på sporten. Men det är inga NHL-summor eller fotbollspengar vi snackar om.

Så träffades Halfvarsson och flickvännen

Halfvarsson fick även en fråga om hur länge han varit tillsammans med flickvännen Isabell.

– Vi har varit tillsammans i två år, cirka. Jag vet inte riktigt exakt, jag tror hon har bättre koll på dagen där.

Halfvarsson hade byggt ett hus när paret träffades, men Isabell har fått stå för en del inredningsjobb – även om skidstjärnan själv menar att han är hyfsat kompetent inom området.

– Jag skulle ändå säga att jag har ganska bra koll, men jag är lite lat och det blir inte gjort om någon eldar på mig. Det har blivit hennes uppgift att fixa med inredning, hon är bättre än mig på det.

Halfvarsson svarade även på frågor om barndomsidoler, och berättade att han sett upp till finländaren Mika Myllylä – tills denne åkte fast för doping.

– En liten del av ens skidåkarhjärta dog där då, när man är liten vet man inte hur smutsigt sådant kan vara.

