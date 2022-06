I slutet av mars avslutades en lång och framgångsrik karriär när Kalla la skidorna på hyllan. 34-åringen var kryptisk om vad framtiden skulle bjuda på, hon kände ingen stress.

– Den har varit jättekul, alltså shit. I och med att jag inte har planerat så mycket för karriären efter skidåkningen, även om jag har fått rådet många gånger ”ja men förbered dig på vad som väntar efteråt”, har jag ändå velat brinna för en sak i taget, säger hon om våren.

Under onsdagen blev det klart att Sveriges främsta kvinnliga olympier genom alla tider fått ett nytt jobb: produktutvecklare hos Skistar.

– Jag har försökt att inte tacka ja till för mycket, men det har ändå varit en hel del som har hänt. Det här är också en period där jag behöver ta reda på vad jag egentligen har lust att göra i framtiden så har jag varit mån om att inte haka på för mycket uppdrag heller.

Charlotte Kalla fortsätter:

– Därför kändes det som en dröm i dag när jag fick chans att gå ut med samarbetet med Skistar. Det var överst på min önskelista, jag vill inte lämna fjällvärlden och jag vill fortsätta träna även om jag inte kommer ha nummerlapp. Hur ska jag kunna få spendera tid i de miljöerna fortsatt? Det vore drömmen om det gick att hitta ett samarbete där man kan inspirera andra, men också att jag får fortsätta vara i miljöer som ger mig energi.

Hjälper skidförbundet: ”Jag törs nog inte säga”

När tävlingskarriären avslutades öppnade stjärnan för en roll i Svenska skidförbundet och landslagsorganisationen.

Det har Kalla nu smygstartat med.

– Jag har redan hoppat på en projektrapport som vi är... Jag törs nog inte säga hur många vi är.

– Det är för att undersöka hur återväxten ser ut. För även fast vi har en hög topp bland damerna så är det ändå, lite skralt med återväxten. Där behöver vi identifiera vad det är för form av behov som behövs till för att fler ska fortsätta ännu längre upp i åldrarna.

Gruppen leds av OS-guldmedaljören Ida Ingmarsdotter och förutom Charlotte Kalla är även den tidigare landslagsåkaren Kina Swidén med.

– Det kändes helt självklart att vilja ha med Charlotte. Hon har femton år i världseliten. I och med att hon kändes sig taggad så ville vi ha med henne i gruppen, säger längdchefen Lars Öberg.

Charlotte Kalla om framtiden: ”Vill att det blir bra”

Vad kan Charlotte bidra med?

– Hon har själv gått från att vara en bra junior till att bli en världsåkare. Hennes erfarenheter och reflektioner från sin egen karriär är oerhört värdefulla. Charlotte sitter inne med en otrolig backspegel som är väldigt viktig för oss att väga in i vårt arbete för att fortsätta vara en världsnation.

Kalla är sugen på att göra mer för förbundet.

– Det finns även andra uppgifter och områden som jag skulle kunna bidra med, men där har vi som inte helt formulerat hur det ska se ut. Jag vill hellre att det ska bli bra och genomtänkt än att hasta in i något.

Exakt vad det rör sig om vill inte heller Lars Öberg säga.

– Vi har en bra dialog med Charlotte. Jag vill inte säga något mer om det just nu. Just nu arbetar hon med det här och det är skitbra att få in henne och de andra i projektgruppen, säger Lars Öberg.

