Charlotte Kalla: ”Jag får inte säga något”

Knappa fyra veckor återstår innan skid-VM startar i österrikiska Seefeld. Samtliga åkare i världseliten gör allt de kan för att spetsa formen till dess att medaljerna ska delas ut.

Samtidigt pågår en kapprustning mellan världens skidfabrikanter.

I det tysta.

Och mest hysch-hysch är det runt den största av dem alla: Tyska fabrikanten Fischer.

Fabrikantens kontrakterade åkare - däribland Charlotte Kalla och Ebba Andersson - har de senaste dagarna lagt ut hemlighetsfulla inlägg i sociala medier.

Charlotte Kalla räknar ner på Instagram.

Locket på - i en vecka till

Med texten "Cant wait for the new Fischer ski" - och en klocka som räknar mer mot den 3 februari.

Då ska den nya skidan presenteras på en mässa i München.

– Ni får vänta tills dess. Jag får inte säga något, säger Charlotte Kalla.

Men du har provat den redan?

– Eh...ja, det har jag. Och det kändes bra. Det här blir spännande.

Lasse Jonsson är ansvarig för Fischer i Sverige. Men när SportExpressen träffar Jonsson på vallaområdet i Ulricehamn är Jonsson fåordig.

– Vi kommer med en nyhet som presenteras den dagen. Just nu är det inget mer jag kan säga.

Du får inte säga något alls?

– Nej, jag kan inte göra några uttalanden nu. Jag måste få vara hemlighetsfull.

Jonsson fortsätter:

– Men de tester vi gjort själva av det här har varit...väldigt positiva.

Lasse Jonsson, Fischer. Foto: Philip Gadd

Redan använts i världscupen - i det tysta

Men sanningen är att de nya skidorna redan distribuerats ut till Fischers åkare. Det svenska vallateamet har i ett par veckors tid kunnat testa den nya modellen.

Och nyheten det handlar om är det här:

Den nya modellen har även belag på sidan - till skillnad mot bara under skidan som det är i vanliga fall.

– Ja, det stämmer. Så rent hypotetiskt kan man nu valla dem även på sidan, säger svenske vallachefen Urban Nilsson.

Något som skulle kunna ge en fördel i löst före när skidorna sjunker ner djupt i snön?

– Det är väl i såna lägen det skulle kunna bli aktuellt. Det har ju prövats liknande saker tidigare, men det här är på ett nytt sätt.

Urban Nilsson - svensk vallachef. Foto: BILDBYRÅN

Urban Nilsson fortsätter:

– Vi har fått i dem och börjat titta närmare på dem i vår lastbil. Men det är framåt VM de kommer att börja användas på riktigt.

Har någon testat redan nu?

– Ja, de har använts.

Jaså? När då?

– Vissa av de klassiska paren var i snön redan förra helgen i Otepää.

Kan du inte visa upp ett par för oss?

– Nej, det får jag inte.